TOLENTINO - E' successo intorno alle 20, sul posto anche l'ambulanza. Carabinieri e polizia locale hanno poi rintracciato l'uomo, che si era allontanato da casa, per chiarire l'accaduto

Lite in famiglia a Tolentino, carabinieri, polizia locale e 118 a palazzo Europa questa sera intorno alle 20. Quello che è successo è in fase di ricostruzione. Secondo le prime informazioni si sarebbe scatenata una lite all’interno di una abitazione dove vivono un uomo con i genitori.

Si sarebbe trattato di una lite accesa, tanto che sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118. Sempre stando alle prime informazioni nessuno ha avuto la necessità di essere portato in ospedale per le cure. Resta comunque da chiarire l’accaduto. Questa sera, dopo alcune ricerche, carabinieri e polizia locale hanno rintracciato l’uomo, che nel frattempo aveva lasciato l’abitazione, per chiarire l’accaduto.



(Servizio in aggiornamento)