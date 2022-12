L'ESPOSIZIONE di Giuditta Messi, Nada Cingolani e Veronica Rossetti aprirà domani alle 11 in piazzale Pascucci

Uno spazio domestico si apre all’incontro culturale grazie al lavoro di tre artiste, Giuditta Messi, Nada Cingolani e Veronica Rossetti, docenti del liceo artistico Cantalamessa di Macerata. A Recanati, in piazzale Pascucci, nel cuore dell’antico nucleo originario del paese (zona Montevolpino), dopo le esposizioni dal titolo: “Tempesta Art-Project” e “Effetti di Luna” si apre un nuovo evento artistico dal titolo “Passaggi”. Domani dalle 11 il taglio del nastro.

La mostra nasce dall’incontro di tre identità e percorsi artistici differenti ma che hanno in comune la “missione” educativa: Nada Cingolani, Giuditta Messi e Veronica Rossetti sono docenti delle Arti figurative. Queste tre artiste hanno sviluppato riflessioni sul tema dei passaggi generatori di energia cinetica, l’arte visibile e invisibile è prodotta come testimonianza alternativa ed autentica all’immagine materico-virtuale, la leggerezza degli eventi nella stratificazione del pensiero si illumina, lampeggia come un faro nella notte, l’opera traccia punti di ancoraggio che in questo luogo il visitatore può percorrere attraversando le matrici classiche della pittura, del disegno, della scrittura, dell’incisione, della scultura, della fotografia, della video installazione. Entrando nello spazio domestico della mostra “Passaggi” si toccano i limiti estremi del discorso poetico attorno al quale ogni opera si cristallizza e dimora. Sabato la mostra sarà aperta al pubblico dalle 10,30 alle 13 e nel periodo successivo sarà visitabile su appuntamento fino al 30 giugno 2023. Per informazioni: 333 1211769.