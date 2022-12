GIOCO - L'edizione 2023 punta a superare i numeri record dello scorso anno e intanto registra già 17.700 leghe. Gli organizzatori: «Il risultato di queste ore va oltre ogni possibile aspettativa. Molti "big" attraverso i loro social stanno interagendo con i fan: Mengoni, Levante, Coma Cose, Paola & Chiara, Grignani. C'è poi Emma Marrone, vincitrice della passata edizione, che ha creato una sua lega»

Se il buongiorno si vede dal mattino l’edizione 2023 del FantaSanremo supererà presto in termini di adesioni i numeri già sorprendenti della passata edizione.

Dopo appena 24 ore dal via alle iscrizioni sono ben 168.546 le squadre composte dai fantallenatori nella Web App Fantasanremo.com e 17.700 le leghe pubbliche, private e segrete create dagli utenti. Numeri incredibili che, visto il costante trend di crescita, lasciano presagire entro qualche giorno il superamento delle 500mila squadre iscritte lo scorso anno.

«Abbiamo ottenuto in un giorno più di un terzo del totale dell’anno scorso – commentano con soddisfazione i componenti del team del FantaSanremo – Crediamo che quest’anno raggiungeremo i 500.000 già all’inizio dell’anno, poi si abbasserà fisiologicamente il ritmo delle iscrizioni per impennarsi di nuovo negli ultimi giorni, con i ritardatari. O almeno ce lo auguriamo. Il risultato di queste ore resta storico, oltre ogni possibile aspettativa».

Fra i meriti riconosciuti del successo del fantagioco anche la capacità di coinvolgere i cantanti in gara. «Un trend che – spiegano dal gruppo – sta già confermandosi con forza anche quest’anno con molti big che attraverso i loro social media stanno interagendo con i propri fan sul tema FantaSanremo: Mengoni, Levante, Coma Cose, Paola & Chiara, Grignani, Rosa Chemical, Leo Gassman, Shari, Colla Zio, Sethu e Olly. C’è poi Emma Marrone, vincitrice della passata edizione del FantaSanremo, che ha creato una sua lega, chiamata “La Gloria Eterna” (il premio per chi vince il FantaSanremo), capace di coinvolgere in poche ore quasi 3mila fantallenatori. Invariato il meccanismo ormai ben rodato del gioco con ogni giocatore che ha a disposizione 100 Baudi (il conio ufficiale del gioco dedicato al mitico Pippo) per formare la sua squadra composta da cinque cantanti, uno dei quali nominato capitano».

Per iscriversi c’è tempo fino alle 23,59 del 6 febbraio 2023, la notte prima dell’inizio del Festival, al sito fantasanremo.com dove è possibile anche consultare il regolamento con tutti i bonus ed i malus previsti dal giuoco e le fantaquotazioni dei 28 big in gara.