VOLLEY A1 - Perso 3 a o il match con il Vallefoglia. Maceratesi al giro di boa con sole 2 vittorie all’attivo e 6 punti. Coach Paniconi: «Il rammarico è doppio, quando giochi un derby non restando quasi mai in partita»

Niente da fare per la Cbf Balducci Hr Macerata che incappa in una giornata no nel derby marchigiano e chiude con una sconfitta per 3-0 il girone d’andata, concluso quindi all’ultimo posto in graduatoria con 2 vittorie all’attivo e 6 punti. Mai in discussione il match di oggi a Urbino con la Megabox Ond.Savio Vallefoglia che ha dominato in ogni fondamentale, giocando una gara da altissimo livello: 51% in attacco, 13 muri e 4 ace, guidata dalla Hancock Mvp e dai 16 punti di Kosheleva. Unico momento buono per le arancio-nere la prima parte del secondo set che ha visto Fiesoli e compagne restare punto a punto fino al 15-15 per poi cedere alla forza delle pesaresi.

Coach Paniconi sceglie in partenza Ricci in regia (per Dijkema alcuni ingressi in seconda linea), Malik opposta, Cosi-Molinaro centrali, Abbott-Fiesoli in banda, Fiori libero. Per coach Mafrici Hancock-Piani, Mancini-Aleksic, Kosheleva-D’Odorico, Sirressi.

Avvio di gara che vede il muro di Vallefoglia fare la differenza, prima con Kosheleva (3-0) poi con D’Odorico (7-4), la CBF Balducci HR difende molto ma non riesce a concretizzare in attacco. Fiesoli sblocca la situazione da posto quattro (9-8) ma Kosheleva favorisce il nuovo +4 (12-8) al servizio. Le pesaresi continuano a spingere dai nove metri (16-10) mettendo in difficoltà la ricezione arancio-nera, Molinaro e Malik prova a scuotere le maceratesi (20-16) ma il muro Megabox è implacabile e con tre blocks consecutivi chiude 25-16. Sono 7 i muri vincenti di Vallefoglia a fine set.

La Megabox riparte forte nel secondo set col turno al servizio di Aleksic (5-2), Abbott risponde dai nove metri e Fiesoli si fa trovare pronta a filo rete per il -1 (8-7) e Molinaro trova l’ace del 9-9. Ora le arancio-nere hanno continuità in cambio palla con Malik e Abbott (14-14) e sorpassano su muro di Ricci su D’Odorico (15-16). Un muro su Malik e il successivo errore dell’israeliana spingono Vallefoglia sul 19-16. Sul 20-18 entra Dijkema per Ricci nel giro in seconda linea ma le pesaresi non tolgono il piede dall’acceleratore e chiudono 25-21 con Piani. Le migliori percentuali in attacco della Megabox e i 3 muri più 3 ace fanno la differenza.

Il muro Megabox riprende a spingere nel terzo set (3-0), Hancock piazza l’ace (5-1) e le pesaresi acquisiscono un vantaggio consistente che poi gestiscono con fluidità (12-6 e poi ancora 18-9). La partita ormai è completamente in mano delle padrone di casa (21-12), arriva un guizzo sul turno al servizio di Molinaro (21-14) e poi sul contrattacco di Fiesoli (23-16), il set si chiude 25-17.

***

IL TABELLINO

MEGABOX OND.SAVIO VALLEFOGLIA: Piani, 6 Carraro n.e., D’Odorico 13, Sirressi (L), Aleksic 8, Papa n.e., Mancini 10, Hancock 6, Barbero, Berti n.e., Kosheleva 16, Borelli (L), Lutz.

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Cosi 5, Napodano, Fiori (L), Abbott 9, Greco (L), Ricci 2, Quarchioni n.e., Okenwa n.e., Molinaro 5, Milanova n.e., Fiesoli 4, Malik 13, Poli n.e., Dijkema. All. Paniconi

Parziali: 25-16 (23’), 25-21 (26’), 25-17 (27’)

Arbitri: Frapiccini (AN), Luciani (AN)

Note: Vallefoglia 9 battute sbagliate, 4 ace, 13 muri vincenti, 51% in attacco, 39% in ricezione (13% perfette). Macerata 10 battute sbagliate, 1 ace, 2 muri, 33% in attacco, 41% in ricezione, 8% perfette).

***

I COMMENTI POST PARTITA

Beatrice Molinaro (centrale CBF Balducci): “Abbiamo fatto molto fatica in attacco, Vallefoglia ha avuto un muro molto solido e noi in battuta potevamo spingere un po’ di più: di là c’è una palleggiatrice di altissimo livello. Dispiace, perché potevamo fare di più. Ora ripartiamo e pensiamo al girone di ritorno, continuando a lavorare con positività cercando di entrare in campo con maggiore aggressività e fiducia”.

Francesco Napodano (schiacciatrice/libero CBF Balducci: “Non siamo riuscite ad esprimere il gioco che volevamo, le nostre avversarie ci hanno messo subito in difficoltà e abbiamo faticato tanto in attacco e nel muro-difesa. Purtroppo è andata così, dobbiamo resettare un’altra volta, la sfida salvezza è ancora aperta: cancelliamo questa partita e testa al girone di ritorno”.

Luca Paniconi (allenatore CBF Balducci): “Possiamo parlare di una giornata no, sicuramente non abbiamo giocato una buona partita e non siamo stati all’altezza della situazione, complice l’ottima performance messa in campo dai nostri avversari. Avremmo voluto fare una gara completamente diversa, in virtù di una settimana di allenamento che era andata abbastanza bene. Il rammarico è doppio, quando giochi un derby non restando quasi mai in partita è chiaro che si resta molto insoddisfatti”.

(foto di Roberto Bartomeoli)