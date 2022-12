CONTROLLI a tappeto dei carabinieri tra Macerata e Pollenza: denunciato anche un ragazzo perché in auto aveva un coltello di 24 centimetri

Un arresto per riciclaggio, sette patenti ritirate, due minori trovati con la droga e un giovane finito nei guai perché in auto aveva un coltello. E’ il bilancio dei controlli messi in campo negli ultimi giorni dai carabinieri della Compagnia di Macerata tra il capoluogo e Pollenza.

I militari della stazione di Pollenza hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso nei confronti di un nigeriano di 47 anni, condannato in via definitiva a due anni e otto mesi per riciclaggio. I carabinieri lo hanno rintracciato e trasferito nel carcere di Fermo, dove sconterà la pena.

A Macerata invece i militari del Nucleo operativo e radiomobile hanno ritirato sette patenti per guida in stato di ebbrezza. Per i sette automobilisti fermati alla guida ubriachi è scattata anche la denuncia, perché tutti hanno fatto registrare un tasso di alcol nel sangue superiore allo 0,8. Sempre nel capoluogo i carabinieri del Norm hanno fermato anche un minicar con a bordo due minorenni. Dalla successiva perquisizione, sono saltati fuori due spinelli, per un peso complessivo di circa 2 grammi. Entrambi i ragazzi sono stati segnalati alla Prefettura come assuntori e alla Procura per i minorenni di Ancona. Infine, i militari hanno denunciato un giovane perché dopo averlo fermato e sottoposto a perquisizione, nell’auto hanno trovato un coltello di 24 centimetri.