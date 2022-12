MACERATA - La classe 5^ e dell’istituto tecnico commerciale “A. Gentili” con sede nello storico Palazzo degli Studi si è ritrovata al ristorante "La Scaletta"

La classe 5^ e dell’istituto tecnico commerciale “a. Gentili” di Macerata con sede nello storico Palazzo degli Studi, a 40 anni dal diploma 1981/2021 (reunion rimandata causa covid) si è ritrovata al ristorante “La scaletta” di Casette Verdini per condividere emozioni e avventure del periodo scolastico insieme alle prof Noemi Ascentini e Lidia Pianesi.

«Il ricordo – scrivono – di aneddoti e battute ha riattivato quel pezzo di cuore di ognuno, che da anni li custodiva. La sezione era l’unica con il tedesco e divenne bilingue (tedesco/inglese) con l’ingresso di sei studenti provenienti dalla sezione D smembrata per troppe bocciature, nell’ultimo anno in cui Ingletto fu preside , quindi esempio anche di “integrazione”.

In ordine alfabetico come nei registri Cesaretti Anna Rita, Corradini Esildo, De Filippi Antonio, Del Bianco Germana, Emiliani Gabriella, Gagliardini Tiziana, Giannandrea Rosanna, Grasselli Stefano, Luchetta Daniela, Luciani Mariella, Piermattei Angela, Pirro Paolo, Properzi Federica, Prosperi Antonio, Rossi Elvio e Sampaolesi Oriana invece che schierati sui banchi con le prof in cattedra, tutti intorno ad un tavolo a confidarci come 40 anni fa con le stesse note caratteriali.

La vita è l’arte dell’incontro, ritrovarsi un capolavoro di umanità».