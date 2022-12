MACERATA - Dalle 9 alle 11 al ristorante Il Ghiottone le persone segnalate dalla Caritas, dalle parrocchie e dall'assessorato ai Servizi sociali del Comune potranno ritirare il cibo da asporto

Anche quest’anno la Croce Verde di Macerata organizza il pranzo di Natale. Dalle 9 alle 11 al ristorante Il Ghiottone a Macerata le persone segnalate dalla Caritas, dalle parrocchie e dall’assessorato ai Servizi sociali del Comune potranno ritirare il pranzo da asporto.

«Abbiamo voluto organizzare il pranzo di per far sentire meno sole almeno nel giorno di Natale – spiega l’associazione – le persone fragili, quelle che per i più svariati motivi sono rimaste indietro, che non ce la fanno Il Natale è la festa della serenità e della speranza. Offrire un pasto pronto da consumare in questa occasione così significativa, vuol dire alleviare le difficoltà di chi vive questa festa nella precarietà economica o nella solitudine e aiuta a trascorrere il Natale col calore e la gioia che dovrebbero sempre caratterizzarlo. La crisi morde e c’è bisogno di gesti concreti. La Croce verde di Macerata intende essere sempre più a fianco di chi ha bisogno. Per questo nei primi giorni di gennaio terremo a battesimo “Il pronto soccorso della solidarietà” che verrà aperto nello spazio di Laura” in Via Arcangeli a Macerata per distribuire generi di prima necessità agli aventi bisogno della città e dei comuni limitrofi».