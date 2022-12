MORROVALLE - La tradizione dei dipendenti della Galizio Torresi di fare un pensiero al proprietario dell'azienda si è interrotta per aiutare la onlus

Niente regalo di Natale al titolare, quest’anno i dipendenti della Galizio Torresi di Morrovalle hanno deciso di fare una donazione alla Lega del filo d’oro. Una tradizione, quella del dono natalizio ai proprietari, che si è interrotta per dare un’aiuto alle attività della onlus di Osimo. Una scelta di solidarietà e dal valore sociale per mettere in circolo buone pratiche attraverso l’esempio. I 110 dipendenti dell’azienda di Morrovalle hanno pensato di non fare un regalo materiale ai titolari, ma hanno voluto pensare a qualcosa di socialmente utile vista la generosità dimostrata dalla proprietà che ad inizio dicembre ha erogato a tutti i collaboratori un bonus di mille euro per aiutare le famiglie contro il caro energia.