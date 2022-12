SAN SEVERINO - Il gesto è stato compiuto da un 55enne che stava beneficiando dell'affidamento in prova in alternativa al carcere. A Sarnano arrestato un 42enne che deve scontare oltre 7 anni tra stalking e spaccio di droga

Ingoia chiodi mentre si trova in una comunità finisce in ospedale e poi in manette (andrà in carcere una volta dimesso). L’uomo, 55 anni, italiano, si trovava affidato in prova ai servizi sociali in una comunità terapeutica dopo essere stato ammesso ad un regime alternativo al carcere. L’uomo era stato condannato a 13 anni in via definitiva con sentenze del tribunale di Isernia e della Corte d’appello di Campobasso per vari reati: rapina, truffa, ricettazione, violazione legge in materia di armi, evasione. A giugno era stato ammesso al regime alternativo alla detenzione per seguire un programma di recupero legato allo stato di tossicodipendenza (gli restano da scontare 4 anni e sei mesi). Il 55enne negli ultimi tempi ha manifestato insofferenza a stare nella comunità con i carabinieri di San Severino che hanno segnalato alla procura alcuni episodi. Domenica sera il più clamoroso quando ha ingoiato dei chiodi. Dalla comunità è uscito per finire in ospedale a Macerata dove oggi i carabinieri del comando di San Severino hanno eseguito l’ordine di carcerazione disposto dall’Ufficio di Sorveglianza del tribunale di Macerata. Il 55enne andrà in carcere a Fermo una volta dimesso dall’ospedale.

Lunedì mattina, a Sarnano, i militari della locale stazione hanno eseguito un ordine di carcerazione del Tribunale di Macerata nei confronti di un uomo di origini straniere di 42 anni. Era stato condannato per stalking nel 2020 dal tribunale di Macerata e si trovava, da marzo, sottoposto all’affidamento in prova ai servizi sociali. Nel frattempo la Corte di appello di Perugia lo ha condannato all’ulteriore pena di 6 anni e oltre a 27mila euro di multa per spaccio spaccio di droga (episodi che sono avvenuti a Sarnano negli scorsi anni. Con questa ulteriore pena dovrà scontare 7 anni e 4 mesi (incompatibile con il regime della misura alternativa) ed è stato arrestato e pprtato in carcere a Fermo. Una volta scontata la condanna sarà espulso.