MONTEFANO - Dopo due anni di stop causa Covid, ancora più ricco l'allestimento in via Roma curato da 37 anni dal suo ideatore. Aperto dal 25 dicembre al 15 gennaio, dalle 15 alle 20 nei giorni festivi

Torna il presepe meccanizzato di Rolando Donnini a Montefano, da 37 anni appuntamento atteso da tutta la città. E quest’anno ancora di più perché ritorna dopo due anni di stop causa Covid.

Le 70 figurine dei personaggi del presepe sono state riallestite dal curatore che con emozione è tornato ad occuparsi del presepe, una sua passione da sempre, nonostante gli acciacchi dell’età. E nell’opera è aiutato anche dalla moglie Rosalia che si è prodigata nei dettagli, con lavori ad uncinetto e tombolo, découpage e merletti per l’allestimento e da Valeriano Stortini, allievo di Donnini nel tenere viva la tradizione del presepe meccanizzato. Anche perché ogni anno l’allestimento cambia: non mancano i personaggi che descrivono i mestieri manuali, scene di vita quotidiana, che si sviluppano nell’alternanza giorno e notte. Quest’anno si sono aggiunti una anziana contadina che infastidisce con una verga il cane lupo che ha addentato un grande topo, la donna che spacca la legna, un cammello ed un piccione che si alza in volo. Ci sono poi la massaia che prepara la colazione, la ricamatrice, la donna che esegue la tostatura dell’orzo, la materassaia, le animazioni dei lavori agricoli e artigianali, il falciatore, il bottaio, lo stagnino, il fornaio, il mastro muratore ed il cestaio. I collegamenti fra le diverse scene animate sono poi affidati al mulino ad acqua con la ruota che aziona il meccanismo di macinatura del grano, all’osteria, la cantina, dove l’oste prepara il suo vino. Negli anni, l’evento ha richiamato tanti visitatori da tutta la regione, riempiendo di soddisfazione e orgoglio il promotore dell’iniziativa. Il presepe rimarrà aperto nei locali di via Roma (cortile delle case popolari) dal 25 dicembre al 15 gennaio, nei giorni festivi soltanto nei pomeriggi dalle 15 alle 20.