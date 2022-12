SERIE D - I ragazzi di Mattoni subiscono il pareggio in pieno recupero, dopo essere passati in vantaggio con Massarotti e aver colpito una traversa con Vitiello. Cremisi ultimi da soli, si staccano Termoli e Notaresco

Sfuma sul più bello la vittoria del Tolentino nello scontro diretto esterno con il Roma City. In terra laziale finisce 1 a 1, con i padroni di casa che trovano il pareggio in pieno recupero grazie ad un rigore di Rafini. I cremisi si erano portati in vantaggio nel primo tempo trascinati da Massarotti (nella ripresa anche la traversa di Vitiello). I ragazzi di Mattoni chiudono il 2022 e il girone d’andata a quota 13 punti, all’ultimo posto solitario (una lunghezza dietro lo stesso Roma City). Infatti, sia Termoli che Notaresco trovano i tre punti sotto l’albero di Natale. Il Tolentino tornerà in campo l’8 gennaio in trasferta contro la Vastese.

La cronaca. La prima conclusione del match è dei laziali, ma il tiro di Meo viene deviato in angolo. In seguito, Gagliardini para il colpo di testa di Iacoponi. Al primo vero tentativo in porta il Tolentino sblocca, al 25′: cross dalla sinistra, inserimento di Massarotti che di piattone supera Barone. Al tramonto del primo tempo i cremisi reclamano un rigore, per un dubbio tocco di mano locale in area. I ragazzi di Mattoni si rendono pericolosi anche al quarto d’ora della ripresa, quando colpiscono una clamorosa traversa con Vitiello, che prova a sorprendere Barone fuori dai pali. Il Roma City esce alla distanza. Al 24′ Rasi ci prova con un mancino defilato, Gagliardini fa sua la sfera in due tempi. Sul fronte opposto Barone blocca a terra il tiro del neoentrato cremisi Pallecchi. Al 29′ Gagliardini è reattivo sul tentativo ravvicinato di Manoni. La partita scorre via senza grandi sussulti, ma in pieno recupero Stefoni tocca con la mano uno stop di Rosini in area. Dal dischetto il giocatore laziale spiazza Gagliardini e firma l’1 a 1 finale.

Il tabellino:

ROMA CITY: Barone, Rimondi (14′ s.t. Mancino), Rasi, Ricci, Diakhitè, Ferrante, Pisanu, Perroni, Raffini, Meo (20′ s.t. Rea), Manoni. A disp.: Opara, Iacoponi, Mercanti, Montesi, Corvaglia, Idemudia. All.: Statuto.

TOLENTINO: Gagliardini, Stefoni, Salvatelli (31′ s.t. Mataloni), Zeetti, Gori (31′ s.t. Moran Blanco), Nagy, Massarotti, Brondi (22′ s.t. Marcelli), Vitiello (44′ s.t. Nacciarriti), Tizi (22′ s.t. Pallecchi), Giuli. A disp.: Conforti, Ciottilli, Piermartiri, Moscati. All.: Mattoni.

TERNA ARBITRALE: Di Nosse di Nocera Inferiore (Galigani di Sondrio – Bettani di Treviglio)

RETI: 25′ p.t. Massarotti, 47′ s.t. Rafini

NOTE: ammoniti: Meo, Rasi, Nagy, Ferrante.