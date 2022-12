Recanatese, cena di Natale

con vista derby

SERIE C - Giocatori, mister Pagliari, staff tecnico e la dirigenza, con in testa il presidente Adolfo Guzzini, si sono ritrovati alla "Cipolla d'Oro". Venerdì l'ultima partita del 2023 in trasferta contro la Vis Pesaro

Cena di Natale per la Recanatese, che si è riunita alla “Cipolla d’Oro” per il tradizionale scambio di auguri. Con i giocatori, mister Pagliari, lo staff tecnico, il direttore Cianni, il segretario Stinco ed i collaboratori, la dirigenza con in testa il presidente Adolfo Guzzini che ha voluto incoraggiare la squadra in vista del derby di Pesaro in pprogramma venerdì alle 14.30, che chiude la prima parte della stagione anche se in realtà sarà la prima giornata del girone di ritorno. «Dobbiamo tornare a fare punti e muovere la classifica – ha detto il presidente -. Alla nostra squadra non sono mai mancati entusiasmo, voglia e determinazione. Ora dobbiamo tirare le fila ed essere concreti, inquadrare la porta e fare gol. Ancona è stata una cosa a sé, dimentichiamola. Abbiamo dimostrato di poter combattere e competere con tutti, ripartiamo da questa consapevolezza». Ai giocatori un omaggio della Fratelli Guzzini e dell’Oleificio Bartolini, mentre il dolce natalizio è stato offerto dalla Pasticceria D’Urbano.

