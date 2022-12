CNA ha organizzato una mostra mercato in cui è stato possibile scoprire le idee regalo e i prodotti tipici romagnoli e della nostra provincia. Il presidente Tritarelli: «Le nostre micro e piccole imprese non scappano davanti alle difficoltà. L'artigianato è una componente importante delle politiche di uno sviluppo locale, resiliente e sostenibile»

L’iniziativa “Il cuore degli artigiani”, organizzata dalle Cna di Imola e Macerata, ha animato lo scorso fine settimana il centro storico emiliano. Lucia Pistelli, funzionaria Cna, ha guidato la delegazione maceratese. «La Cna ha fatto sistema e siamo riusciti ad organizzare un Natale diverso e solidale».

Il programma ha previsto una mostra mercato in cui è stato possibile scoprire le idee regalo e i prodotti tipici degli artigiani di Imola e Macerata. «La finalità della collaborazione – precisa Lucia Pistelli – è stata quella di dare una occasione di visibilità e valorizzazione al nostro territorio ed in particolare alle aziende colpite dal sisma del 2016. La piena riuscita dell’evento ci è stata testimoniata dagli stessi artigiani, soddisfatti e grati per l’opportunità avuta di farsi conoscere e far apprezzare i loro prodotti».

Le iniziative di rievocazione storica, che hanno visto la partecipazione delle associazioni Corsa della spada e Palio città di Camerino, Soavi Allegrezze dei Da Varano, gli arcieri Da Varano e i tamburini Emma Magini, Cingoli 1848, l’Accademia di Oplologia e Militaria, l’ente La disfida del bracciale di Treia e l’associazione Setteottavi tamburini di Treia, sono state, secondo Lucia Pistelli, «un’opportunità per scoprire le radici delle nostre tradizioni, tramandarne le conoscenze e stimolare la partecipazione delle nuove generazioni».

Soddisfatto anche il presidente Cna Macerata Maurizio Tritarelli. «Le imprese sono il collante sociale che tiene insieme le nostre comunità. Le nostre micro e piccole imprese non scappano davanti alle difficoltà, nonostante tutte le crisi che si sono succedute dal 2008 ad oggi. Le imprese artigiane hanno resistito e oggi dobbiamo riconoscere il ruolo dell’artigianato quale componente importante delle politiche di uno sviluppo locale, resiliente e sostenibile. L’idea che sta alla base del nostro progetto di collaborazione con la Cna di Imola – prosegue Tritarelli – è quella di cercare nuove strategie competitive. Partendo dal marketing territoriale è possibile contribuire alla valorizzazione del patrimonio culturale, dei prodotti tipici e delle specifiche tradizioni locali».

Della delegazione maceratese hanno fatto parte anche alcuni amministratori locali, come il sindaco di Camerino Roberto Lucarelli, la consigliera del Comune di Treia Sabrina Virgili e l’assessora Martina Coppari di Cingoli.

Il presidente Cna Macerata, consegnando le targhe di riconoscimento al sindaco di Imola ed al collega di Cna Imola, ha ringraziato partecipanti e organizzatori: «Ad Imola abbiamo ricevuto un’accoglienza sinceramente calorosa ed intensa. Imprescindibile per il successo dell’iniziativa è stata, inoltre, la presenza, la professionalità e la passione dei nostri artigiani che hanno accolto in un abbraccio natalizio i numerosi visitatori».