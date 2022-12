Donazione di giocattoli alla Caritas

CIVITANOVA - La raccolta è partita dalla comunità parrocchiale di San Pietro e Cristo Re e portata avanti dai bambini e dalle bambine dell'oratorio e dalle loro famiglie

Sarà un Natale di giochi sotto l’albero anche per i bambini che ne hanno un po’ di meno grazie all’iniziativa portata avanti dalle parrocchie di San Pietro e Cristo Re che hanno donato ieri un carico di giocattoli per le famiglie seguite dalla Caritas. Sarà infatti l’ente diocesano a distribuirle prima del Natale ai bambini e alle bambine i cui nuclei familiari sono seguiti dai servizi. Un’iniziativa nata quest’anno e che ha riscosso subito successo fra i parrocchiani che hanno donato con generosità coinvolgendo i propri figli e invitandoli a privarsi di un gioco in buono stato e che era caro. Un modo non solo di essere vicini a chi ha bisogno, ma anche di educare al valore della condivisione. E il carico arrivato è stato davvero generoso, c’è anche chi ha rinunciato alla bici o ad una bambola preferita. «Come oratorio riceviamo spesso tanti gesti di generosità, da Fior di grano che regala la pizza ai bambini dell’oratorio ed altre attenzioni speciali e abbiamo voluto partecipare a questa catena di generosità facendo la nostra parte» – hanno detto gli organizzatori della raccolta. La donazione è avvenuta grazie al coinvolgimento del parroco, don Mario Colabianchi, di Michele Sanchi, responsabile dell’oratorio e di Cristina Domenella, Anna Maria Tassero, Giuseppe Guarino, Giuseppe Melonaro, Monica Gasparroni, Loredana Morresi, Sabrina Nasini, Oriana Berdini, Gianluca Chicchirichi e Francesca Chicchirichi.