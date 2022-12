PROMO - Il bilancio di fine anno e gli auguri della famiglia Longhi

Dicembre è da sempre il mese dedicato a fare il bilancio dell’anno appena trascorso e sicuramente il 2022 si conferma un anno di enorme crescita per GiorgioMare, il brand leader nel mondo del franchising del congelato di alta qualità, fondato da Giorgio Longhi e sviluppato col supporto dei figli Andrea e Stefano e da personale qualificato. Dodici sono i punti vendita entrati a far parte di questa grande famiglia nel corso dell’anno, di cui ben tre solo nell’ultimo mese.

Sapere di essere sulle tavole delle feste di sempre più clienti è motivo di grande orgoglio per il brand che, come ogni anno, propone per il periodo natalizio un volantino ricco di promozioni ed offerte, sempre all’insegna della qualità. Quest’anno la già ampia offerta di GiorgioMare si arricchisce delle linee “I Prontissimi” e “La Trattoria”: una vasta scelta di condimenti e secondi piatti creati e selezionati da Giorgio. Ricette genuine, semplici da cucinare, ma soprattutto gustosissime fatte tutte con passione.

Oltre alle speciali promozioni, quest’anno Giorgio ha deciso di fare un ulteriore regalo a tutti i clienti. In tutti i punti vendita GiorgioMare aderenti all’iniziativa, a chi effettua una spesa dal 15 al 31 dicembre, sarà regalato un buono sconto del 15% da sfruttare sulla spesa effettuata dal 16 al 31 gennaio 2023.

«Auguro a tutta la clientela un Buon Natale ed un Felice Anno Nuovo» così recita il simpatico bigliettino consegnato insieme al buono sconto e dedicato a tutti i clienti: un augurio sentito e personale tanto che sul bigliettino è rappresentata la foto dello stesso Giorgio da bambino, proprio ad indicare la passione per il food che dura da una vita. Arricchisci di gusto le tue Feste con le grandi ricette GiorgioMare, Tanti Auguri per un Sereno Natale ed un Felice Anno Nuovo da tutta la famiglia GiorgioMare.

(Articolo promoredazionale)