PORTO RECANATI - L'attività della Polizia da lunedì ad oggi in città: 164 persone identificate, 123 veicoli controllati, un uomo segnalato come assuntore alla Prefettura

Posti di blocco a Porto Recanati, all’Hotel House controllate alcune decine di persone: in totale in città 164 quelle identificate, 123 veicoli controllati. Un uomo, che viaggiava a bordo di una vettura insieme ad altre due persone, è stato trovato in possesso di alcuni grammi di hashish. Per questo motivo è stato segnalato alla locale Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti. E’ il bilancio dell’attività svolta da lunedì ad oggi, nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal questore di Macerata Vincenzo Trombadore in seguito alle tematiche approfondite in sede di Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica a cura della Prefettura. Posti di blocco della polizia in città, nelle strade con maggior afflusso di mezzi nonché controlli alle zone più a rischio sotto il profilo dello spaccio e del consumo di sostanza stupefacente. Nel corso dell’attività, espletata anche in vista delle prossime festività natalizie quando si registra la consueta maggiore presenza e movimentazione di persone, è stato impiegato personale della Questura di Macerata, tra cui poliziotti dell’ufficio immigrazione, con il concorso di personale del Reparto Prevenzione Crimine di Perugia e dell’unità cinofila antidroga della Questura di Ancona.