RECANATI - L’ensemble creato da Piero Cesanelli si esibisce alla Clementoni, l'appuntamento in programma giovedì. Nannipieri: «Suoneremo nel luogo da dove i giochi iniziano i loro viaggi verso le case di tutto il mondo, da parte nostra saremo felici se riusciremo a far partire i dipendenti per un bel viaggio emotivo»

La Compagnia di Musicultura festeggia il Natale nella fabbrica dei sogni dei più piccini, nell’azienda Clementoni, tra le più importanti company italiane produttrici di giocattoli, giovedì pomeriggio 22 dicembre, con il nuovo spettacolo “Aspettando Natale”.

L’amato ensemble recanatese, fondato da Piero Cesanelli nel 2008, proporrà all’interno dei locali dell’azienda uno spettacolo inedito, dedicato ai tanti dipendenti della Clementoni, dal titolo “Aspettando Natale”.

«La Compagnia ha suonato in tanti teatri e piazze, ma è la prima volta che ci capita di farlo in una fabbrica. – ha detto Ezio Nannipieri, direttore artistico di Musicultura – Abbiamo accettato questo invito con curiosità, l’idea della Clementoni ci è sembrata perspicace. In questi tempi densi di preoccupazioni, calibrare il mood di uno spettacolo, di fronte a cinquecento persone e in clima natalizio è anche una responsabilità. Suoneremo nel luogo da dove i giochi della Clementoni iniziano i loro viaggi verso le case di tutto il mondo, da parte nostra saremo felici se riusciremo a far partire i dipendenti dell’azienda di Recanati per un bel viaggio emotivo. Li inviteremo a salire e stare con noi per un’ora e mezzo su una giostra di canzoni scelte con particolare cura, dove c’è spazio per emozioni e sentimenti».

L’iniziativa, promossa dalla famiglia Clementoni, contribuisce a stimolare l’incontro tra le aziende creative e le imprese del territorio. La musica live entra in fabbrica e contribuisce a creare serenità, ad armonizzare la comunicazione e i rapporti di collaborazione tra colleghi, ad ampliare gli orizzonti culturali ed emotivi negli uffici e nei vari reparti dove si lavora tutti i giorni.

Il palco di “Aspettando Natale”, verrà allestito nel cuore dell’azienda, al centro del gigantesco magazzino della Clementoni, che per l’occasione si trasformerà in teatro, dando modo ai lavoratori dell’industria di vedere all’opera i lavoratori dello spettacolo, in un curioso scambio di ruoli e in un clima di reciproca crescita.

La Compagnia di Musicultura, diretta da Ezio Nannipieri che sarà presente in veste di narratore, si esibirà con la seguente formazione: Adriano Taborro (chitarre, mandolino, violino), Chopas (chitarra e voce), Casta (chitarra e voce), Paolo Galassi (basso), Riccardo Andrenacci (batteria), Marumba (tastiere), Toni Felicioli (sassofoni e flauto), Valentina Guardabassi (voce) e Alessandra Rogante (voce).