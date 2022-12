ORIENTAMENTO - I dirigenti scolastici degli istituti secondari di primo grado ospiti dell'Ipseoa Varnelli nell'ambito della consegna dei riconoscimenti ai vincitori del concorso giunto alla 22esima edizione

L’Ipseoa “G. Varnelli” di Cingoli ha ospitato un importante evento di orientamento rivolto a tutti i dirigenti scolastici degli istituti secondari di primo grado: un incontro prezioso per presentare e far scoprire i corsi di studio proposti dall’Alberghiero e per fare esperienza diretta delle notevoli competenze acquisite dagli studenti dei vari indirizzi durante il percorso formativo al Varnelli.

A partecipare, infatti, sono stati gli alunni della classe 3BS che, con il prof. Riccardo Leandrini, si sono spesi nella cura del servizio di sala; a loro si aggiungono gli studenti della 4AT per l’accoglienza e gli studenti della 3BC che, invece, con il prof. Giacomo Liberti, hanno lavorato al menù del pranzo, tipicamente marchigiano. Tanti i sapori della nostra regione che hanno ispirato le mani dei nostri studenti in cucina. Dalla crema di zucca con porcini del San Vicino, ai Princisgrassi, per arrivare al filetto di suino di marca al rosso conero con tortino di cicoria e patate di Colfiorito fino ai dolci della tradizione cingolana: nulla lasciato al caso, per un pranzo che rispecchiasse in ogni portata quel valore “magico e indefinito”, come lo definiva Carlo Bo, delle Marche.

Con l’occasione, si è conclusa anche la 22esima edizione del concorso “La ricetta della nonna”. A ricevere il 1° premio con il brillante elaborato dal tema “La cucina al tempo di guerra” è stata la classe terza della Scuola secondaria di primo grado I.C. Mestica di Cingoli; sempre al primo posto, si aggiudica il merito anche la Scuola Secondaria di primo grado I.C. Soprani di Castelfidardo che con la sua classe prima ha realizzato due elaborati riguardanti la tematica “Il Medioevo a tavola”. In ultimo, menzione speciale per i vincitori del premio della critica: gli studenti dell’I.C. Don Bosco di Tolentino premiati per l’originalità del lavoro presentato.

Durante il momento conviviale è stata inoltre presentata la nuova edizione del concorso “La ricetta della nonna” per l’anno scolastico 2022-2023 dal titolo “Il messaggio in bottiglia”, concorso indirizzato a tutti gli Istituti comprensivi della Regione Marche. Il progetto, finalizzato alla valorizzazione del ruolo e dell’importanza della tradizione enogastronomica nell’evoluzione del contesto culturale, anche in riferimento allo scenario storico che stiamo vivendo, propone di ideare un messaggio simbolico affidato alle onde del mare, un messaggio di pace, di amore, di aiuto attraverso il gioco della ricetta in bottiglia. Un’interessante proposta per gli studenti delle scuole secondarie di primo grado del territorio, un’occasione in più per avvicinarsi al mondo dell’Ipseoa“G. Varnelli” e al suo percorso di studi per una scelta futura formativa e di qualità.