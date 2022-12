Porto Potenza al buio:

guasto ad una cabina elettrica

BLACK OUT - Intorno alle 18 è andata via la corrente, diversi interventi dei vigili del fuoco per ascensori bloccati. Alle 21,30 il problema non era risolto

20 Dicembre 2022 - Ore 21:49 - caricamento letture

Guasto ad una cabina elettrica, Porto Potenza resta al buio. Dalle 18 circa sono iniziati i problemi a causa di un blackout. Tutto è partito da un guasto in una cabina elettrica, dove poi sono intervenuti i tecnici. Da lì a causa della mancanza di energia elettrica ci sono stati una serie di problemi tra cui ascensori che si sono bloccati. A partire dalle 18,20 i vigili del fuoco hanno svolto diversi interventi legati al black out. In particolare per via degli ascensori bloccati. Un problema che alle 21,30 ancora non era risolto con parte di Porto Potenza che era al buio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA