di Michele Carbonari

Portiere saracinesche nella 13esima giornata d’andata nei campionati di Seconda categoria, l’ultima prima della sosta natalizia. Ben quattro parano altrettanti rigori.

Il numero uno Storelli, della Pennese, neutralizza quello calciato da Angeletti, del San Claudio, che comunque riesce a portare a casa i tre punti e mantenere salda la vetta nel girone F. Tengono il passo Vigor Macerata e Juventus Club Tolentino. I ragazzi di Bonfigli mostrano la manita alla Palombese trascinati da Francesco Patrassi (tiro a giro all’incrocio da quasi fondo campo), Monachesi (rasoterra dal limite), Allushaj (doppietta: tiro a volo e diagonale) e Stura (a tu per tu con il portiere avversario). I bianconeri di Ruffini, in inferiorità numerica per gran parte del match, espugnano il campo degli Amatori Appignano grazie a Perucci (assist Traore) e allo stesso Traore (rigore da lui conquistato).

Protagonisti dell’1 a 1 fra Belfortese e Pioraco, entrambe chiudono in dieci, proprio i due portieri. Sugli scudi, però, l’estremo difensore biancorosso Gatti, che para uno dei due rigori calciati da Ferretti (a quello vincente risponde Raponi). Terminano a reti bianche altre due sfide del raggruppamento: Pievebovigliana–Petriolo e Ripesanginesio–Treiese. Sospesa per nebbia al 35esimo del primo tempo Vis Gualdo–Atletico Macerata, sullo 0 a 0. Posticipata al 28 dicembre Sefrense–Borgo Mogliano.

Nel girone E, scena per altri due portieri. Albanesi, dello United Civitanova, ipnotizza Teodori del Real Telusiano, che poi segna sulla respinta il gol vincente del 3 a 2. Il numero uno locale non riesce dunque ad evitare la sconfitta. A segno anche Iesari (calcio piazzato) e Ez Zaari (azione corale). Vana la doppietta locale di Serantoni (punizione deviata e penalty). I calzaturieri di Nerla restano al secondo posto a tre punti dalla leader Pinturetta in compagnia del Montecassiano, che mostra la manita al Morrovalle (gol della bandiera di Gnanzou): il miglior attacco del torneo va a segno con Streccioni (doppietta), Omar Pigliacampo, Formicola e Chiaraberta.

Perde terreno la Promos, che subisce il tris dell’Aries Trodica, la quale si candida per un piazzamento playoff. I biancobeige infilano il quarto risultato utile di fila in virtù dei gol di Cilenti (assist di testa di Giustozzi), Menghini (punizione dal limite) e Berto (deposita in rete una palla vagante in area). Ininfluenti i sigilli ospiti di Staffolani (rigore) e Storani (tap in sugli sviluppi di un corner). Dividono la posta in palio, per 1 a 1, tutte le altre maceratesi. Tomassini della Monteluponese risponde a Diop del Csi Recanati. Martorella, da fuori, rimedia ad un’autorete di un compagno che aveva favorito il vantaggio del Real Porto, che sbaglia un penalty con Liguori (bravo nella parata il civitanovese Polidori). Cotronè del Porto Potenza, su una ribattuta dal limite, pareggia al colpo di testa di Micucci dell’Academy Civitanovese (che nel finale centra una traversa con Omercevic).

Nel girone C la doppietta di Latini (tiro angolato e su mischia da angolo) trascina il Victoria Strada nella tana del Maiolati United. La Fabiani Matelica scivola a Castelplanio.

La top 11 (4-3-3): Gatto (Belfortese); Tartabini (Sal Claudio), Berto (Aries Trodica), Mangoni (Victoria Strada), Tumino (Vigor Macerata); Di Biagio (Real Telusiano), Formicola (Montecassiano), Menghini (Aries Trodica); Perucci (Juventus Club Tolentino), Latini (Victoria Strada), Streccioni (Montecassiano). All.: Bonfigli (Vigor Macerata).

I personaggi della settimana: Gatti (Belfortese), Storelli (Pennese), Albanesi (United Civitanova) e Polidori (Santa Maria Apparente). I quattro portieri neutralizzano altrettanti rigori in una giornata, per loro, di gloria. Il secondo e il terzo non riescono ad evitare la sconfitta, mentre il primo e l’ultimo lasciano in dote un punto alle proprie squadre.