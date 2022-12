Risultati e classifiche,

dalla Serie D alla Terza categoria

CALCIO - In Eccellenza il Montefano batte 2 a 0 l'Atletico Azzurra Colli e scala la classifica. Il Chiesanuova vince in trasferta con lo stesso punteggio il derby contro la Sangiustese e la aggancia in graduatoria

18 Dicembre 2022 - Ore 17:22 - caricamento letture

SERIE D (16° giornata d’andata): Chieti – Fano 2-0

Cynthialbalonga – Matese 1-0

Montegiorgio – Vastogirardi 0-0

Notaresco – Termoli 0-0

Nuova Florida – Vastese 1-0

Pineto – Roma City 3-1

Sambenedettese – Vigor Senigallia 1-2

Tolentino – Porto d’Ascoli 0-1

Trastevere – Avezzano 1-2 CLASSIFICA: Pineto 37, Vigor Senigallia 30, Avezzano 28, Trastevere e Porto d’Ascoli 27, Cynthialbalonga 24, Fano e Matese 23, Vastogirardi 22, Chieti 21, Nuova Florida 20, Sambenedettese, Vastese e Montegiorgio 18, Roma City 13, Tolentino, Notaresco e Termoli 12. PROSSIMO TURNO: Avezzano – Sambenedettese

Fano – Notaresco

Matese – Chieti

Porto d’Ascoli – Trastevere

Roma City – Tolentino

Termoli – Nuova Florida

Vastese – Pineto

Vastogirardi – Cynthialbalonga

Vigor Senigallia – Montegiorgio ECCELLENZA (15° giornata d’andata): Atletico Ascoli – Urbino 2-1

Atletico Gallo Colbordolo – Forsempronese 0-0

Fabriano Cerreto – Castelfidardo 3-1

Maceratese – Marina 0-0

Montefano – Atletico Azzurra Colli 2-0

Osimana – Jesina 0-0

Sangiustese – Chiesanuova 0-2

Valdichienti – Porto Sant’Elpidio 3-1 CLASSIFICA: Atletico Ascoli 30, Valdichienti 28, Montefano 26, Urbino e Forsempronese 25, Atletico Azzurra Colli, Jesina e Osimana 24, Atletico Gallo Colbordolo 23, Sangiustese e Chiesanuova 19, Maceratese 17, Castelfidardo e Fabriano Cerreto 13, Marina 6, Porto Sant’Elpidio 3. PROSSIMO TURNO: Atletico Azzurra Colli – Castelfidardo

Atletico Ascoli – Jesina

Atletico Gallo Colbordolo – Maceratese

Fabriano Cerreto – Forsempronese

Montefano – Chiesanuova

Osimana – Porto Sant’Elpidio

Sangiustese – Marina

Valdichienti – Urbino PROMOZIONE B (15° giornata d’andata): Atletico Centobuchi – Trodica 2-0

Casette Verdini – Cluentina 0-0

Castel di Lama – Passatempese 0-1

Civitanovese – Aurora Treia 1-2

Grottammare – Monturano Campiglione 0-4

Monticelli – Futura 96 1-0

Palmense – Potenza Picena 2-1

Riposa: Matelica CLASSIFICA: Civitanovese 30, Aurora Treia 24, Monturano Campiglione 22, Passatempese 21, Atletico Centobuchi 20, Matelica, Potenza Picena e Monterubbianese 18, Trodica e Casette Verdini 17, Castel di Lama e Corridonia 16, Palmense e Monticelli 15, Futura 96 e Cluentina 13, Grottammare 12. PROSSIMO TURNO: Aurora Treia – Casette Verdini

Cluentina – Monterubbianese

Corridonia – Atletico Centobuchi

Futura 96 – Palmense

Monturano Campiglione – Castel di Lama

Passatempese – Matelica

Potenza Picena – Grottammare

Trodica – Monticelli

Riposa: Civitanovese PRIMA CATEGORIA C (13° giornata d’andata): Cingolana – Sarnano (sospesa)

Cska Corridonia – Esanatoglia 1-2

Elpidiense Cascinare – Camerino 2-0

Elfa Tolentino – Caldarola 3-3

Folgore Castelraimondo – Montecosaro 1-0

Settempeda – Montemilone Pollenza 1-0

Urbis Salvia – Appignanese 0-1

Vigor Montecosaro – Portorecanati 0-0 CLASSIFICA: Camerino 32, Elpidiense Cascinare 31, Appignanese 26, Settempeda 25, Folgore Castelraimondo 23, Esanatoglia 17, Montemilone Pollenza e Caldarola 16, Urbis Salvia ed Elfa Tolentino 15, Portorecanati e Vigor Montecosaro 13, Cingolana 12, Montecosaro 11, Cska Corridonia 7, Sarnano 4. PROSSIMO TURNO: Appignanese – Settempeda

Caldarola – Folgore Castelraimondo

Camerino – Elfa Tolentino

Cska Corridonia – Elpidiense Cascinare

Esanatoglia – Vigor Montecosaro

Montecosaro – Cingolana

Montemilone Pollenza – Sarnano

Portorecanati – Urbis Salvia SECONDA CATEGORIA F (13° giornata d’andata): Amatori Appignano – Juventus Club Tolentino 0-2

Belfortese – Pioraco 1-1

Pievebovigliana – Petriolo 0-0

Ripesanginesio – Treiese 0-0

San Claudio – Pennese 1-0

Sefrense – Borgo Mogliano (28/12)

Vigor Macerata – Palombese 5-1

Vis Gualdo – Atletico Macerata (sospesa) CLASSIFICA: San Claudio 30, Vigor Macerata 26, Borgo Mogliano e Juventus Club Tolentino 25, Atletico Macerata 20, Pioraco, Belfortese e Petriolo 18, Ripesanginesio, Pievebovigliana e Treiese 15, Sefrense 9, Pennese 8, Vis Gualdo e Palombese 7, Amatori Appignano 6. PROSSIMO TURNO: Atletico Macerata – Pievebovigliana

Borgo Mogliano – Treiese

Juventus Club Tolentino – San Claudio

Palombese – Sefrense

Pennese – Ripesanginesio

Pioraco – Amatori Appignano

Petriolo – Vigor Macerata

Vis Gualdo – Belfortese SECONDA CATEGORIA E (13° giornata d’andata): Aries Trodica – Promos 3-2 Corva – Pinturetta 1-3

Csi Recanati – Monteluponese 1-1

Montecassiano – Morrovalle 5-1

Porto Potenza – Academy Civitanovese 1-1

Real Porto – Santa Maria Apparente 1-1

Recreativo – Casette d’Ete 1-1

United Civitanova – Real Telusiano 2-3 CLASSIFICA: Pinturetta 30, Montecassiano e Real Telusiano 27, Csi Recanati 23, Promos e Real Porto 21, Santa Maria Apparente 20, United Civitanova 18, Porto Potenza 17, Aries Trodica e Monteluponese 16, Morrovalle ed Academy Civitanovese 13, Casette d’Ete 9, Corva 6, Recreativo 4. PROSSIMO TURNO: Academy Civitanovese – Aries Trodica

Casette d’Ete – Real Telusiano

Csi Recanati – Corva

Monteluponese – Porto Potenza

Morrovalle – Real Porto

Pinturetta – Montecassiano

Promos – Recreativo

Santa Maria Apparente – United Civitanova TERZA CATEGORIA E (11° giornata d’andata): Abbadiense – Monte San Martino 3-2

Corridonia Fc – Colbuccaro 1-3

Giovanile Nicolò Ceselli – Giovanile Corridoniense 0-4

Serralta – Lorese 2-1

Sforzacosta – San Ginesio 1-0

Stese – Veregrense 4-0

Vis Civitanova – Camerino Castelraimondo 0-3

Riposa: Helvia Recina CLASSIFICA: Camerino Castelraimondo 25, Colbuccaro 19, Stese 18, Sforzacosta 21, Lorese e Serralta 17, Monte San Martino ed Helvia Recina 16, Giovanile Corridoniense 15, Veregrense 11, San Ginesio 10, Giovanile Nicolò Ceselli 9, Abbadiense 7, Vis Civitanova 3, Corridonia Fc 1. PROSSIMO TURNO:

Camerino Castelraimondo – Corridonia Fc

Colbuccaro – Helvia Recina

Giovanile Corridoniense – Vis Civitanova

Lorese – Abbadiense

Monte San Martino – Sforzacosta

San Ginesio – Giovanile Nicolò Ceselli

Veregrense – Serralta

Riposa: Stese

© RIPRODUZIONE RISERVATA