IN AULA - Un anno e sei mesi per il ristoratore 45enne chiaravallese protagonista dell'episodio all'uscita dallo stadio Castellani dove si era giocato il derby Empoli - Fiorentina. Disposti anche i risarcimenti alla giornalista e all'Ordine

In diretta tv molestò la giornalista Greta Beccaglia al termine del derby Empoli – Fiorentina, mentre era impegnata a raccogliere i primi commenti dei tifosi: condannato a 1 anno e sei mesi per violenza sessuale il ristoratore di Chiaravalle, Andrea Serrani, 45enne.

L’episodio accadde la sera del 27 novembre dello scorso anno. Serrani venne successivamente riconosciuto e identificato dalla Digos di Firenze e dagli uomini del Commissariato di Empoli, grazie alle telecamere dello stadio ‘Castellani’ che puntavano sui tornelli dell’impianto.

La giornalista sporse subito querela per molestie e il 45enne venne indagato dalla procura fiorentina per un’indagine che ipotizzava il reato di violenza sessuale. Nel frattempo, il questore di Firenze, Filippo Santarelli, emise il provvedimento del Daspo per la durata di 3 anni.

Lo scorso luglio il rinvio a giudizio con l’accusa di violenza sessuale. Oggi, al termine del giudizio in abbreviato, la condanna a 1 anno e 6 mesi per Serrani. Il giudice ha disposto la sospensione della pena per 5 anni nel caso in cui il chiaravallese si sottoponga a un percorso di recupero.

Inoltre, il ristoratore dovrà risarcire la giornalista, e verserà intanto una provvisionale di 15mila euro mentre a 10mila ammontano gli indennizzi complessivi che sono stati stabiliti anche a favore dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti e all’Associazione della Stampa Nazionale e Toscana.