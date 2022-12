SICUREZZA - Il Comitato provinciale per l'ordine e al sicurezza pubblica si è riunito per stabilire il piano con una serie di misure di prevenzione in particolare a Macerata e Civitanova. Firmato un nuovo protocollo per contrastare i raggiri

Più controlli in vista delle feste, attenzione delle forze dell’ordine sia sulle strade, sia per contrastare reati come furti e rapine, sia per quanto riguarda i festeggiamenti. Sul tavolo della riunione che si è svolta oggi in prefettura, quella del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal prefetto Flavio Ferdani, c’erano i controlli per Natale e Capodanno e anche la firma di una intesta contro le truffe con il comune di Macerata. Oltre ai sindaci del capoluogo e di Civitanova, c’erano il questore e i comandanti di tutte le forze dell’ordine, dei vigili del fuoco, della Capitaneria di Civitanova e i rappresentanti di Anas e Società Autostrade.

Lo scopo della riunione è stato quello di definire le linee di intervento necessarie per le festività Natalizie e di fine anno con il potenziamento delle attività di prevenzione e di controllo del territorio ed il rafforzamento delle misure di sicurezza a tutela delle località a maggiore vocazione commerciale e turistica.

Massima attenzione per feste o raduni illegali tipo rave party. Grande attenzione anche in vista dei festeggiamenti del Capodanno e per tutti i luoghi di culto.

Verranno potenziati i servizi di prevenzione e repressione da parte delle Forze dell’Ordine dei “reati predatori” quali furti, rapine e truffe. Attenzione anche ai controlli sui giochi pirotecnici.

Analogamente saranno disposte attività di controllo di locali pubblici e di intrattenimento nonché delle aree abitualmente ritrovo di giovani avventori.

Le attività di controllo verranno svolte in osservanza di quanto stabilito nei piani coordinati di controllo di territorio adottati dalla prefettura per i comuni di Macerata e Civitanova finalizzati ad ottimizzare l’attività delle forze di polizia, nei territori dei predetti attraverso la suddivisione del territorio del Comune in macro aree, distribuite a turnazione fra polizia e carabinieri, nonché la collaborazione della Guardia di finanza per non lasciare obiettivi privi del controllo delle forze di polizia e di razionalizzarne l’impiego eliminando le possibilità di sovrapposizione. A dare una mano anche le telecamere dei comuni.

L’attività delle forze dell’ordine e della polizia stradale riguarderà anche la vigilanza e la sicurezza sulle strade legati ad eventuali emergenze meteo.

Nei giorni scorsi, su questo, è stato convocato il Comitato operativo per la viabilità allargato ai sindaci della Provincia a seguito del quale è stato approvato il “Piano neve” per la stagione 2022-2023. Nel Piano sono state definite anche le aree di stazionamento e di filtraggio il presidio da parte delle forze dell’ordine ai fini della messa in atto degli interventi di assistenza degli automobilisti e degli autotrasportatori.

TRUFFE – Nel corso del Comitato provinciale il prefetto Ferdani ed il sindaco di Macerata Sandro Parcaroli hanno firmato un protocollo d’intesa per il Fondo per la prevenzione e il contrasto delle truffe nei confronti della popolazione anziana. Il progetto del ministero dell’Interno, destina circa 16mila euro alla realizzazione di una campagna informativa e formativa ed all’attuazione di interventi di supporto anche psicologico rivolti agli anziani per scongiurare situazioni di rischio.

«La sottoscrizione del protocollo costituisce un momento importante di collaborazione istituzionale per contrastare tale grave fenomeno perché le truffe perpetrate a danno della popolazione anziana – ha commentato il prefetto Ferdani – costituiscono fatti assai deplorevoli e sicuramente la prevenzione è l’arma più importante per combattere questa tipologia di reato.

E’ fondamentale la collaborazione dei cittadini non più giovani ma anche di tutti gli altri cittadini affinchè si rivolgano alle forze di polizia, segnalando ogni situazione di rischio di truffa, perché questi reati determinano non solo danni economici ma anche psicologici in chi li subisce, accentuando la loro fragilità».

«Obiettivo dell’intervento – ha detto il vice sindaco e assessore ai Servizi sociali Francesca D’Alessandro – è quello di mettere in campo, grazie a un lavoro di rete e sinergico, azioni per tutelare e far uscire dall’isolamento i più fragili, per metterli in contatto con i servizi comunali e soprattutto con il mondo dell’associazionismo e del volontariato. Realizzeremo iniziative concrete di prevenzione e informazione dedicate alle persone che maggiormente sono esposte ai raggiri, come ad esempio gli anziani, con l’obiettivo di renderli più consapevoli degli eventuali rischi che corrono e di cosa fare per evitarli così da poter vivere più serenamente e in sicurezza. Nelle attività di prevenzione un ruolo importante verrà svolto dalle forze dell’ordine che garantiranno interventi ad hoc di prevenzione e contrasto al fenomeno delle truffe».

Sarebbe altresì importante, nell’ottica della prevenzione, rendere noti agli organi di informazione episodi di truffe oltre che furti, in modo che i cittadini siano informati sino in fondo della situazione presente in un determinato momento in provincia. Parlarne nell’immediatezza (cosa che da anni ormai non viene fatta) è il primo passo, a costo zero, tra l’altro, per consentire ai cittadini di stare allerta se ad esempio in un determinato periodo ci sono in giro dei truffatori nella propria città o quartiere, idem vale per i furti.



Un’altra iniziativa con il sindaco del comune di Macerata e il vice sindaco e assessore ai Servizi sociali D’Alessandro quella della riunione del 14 dicembre sul Progetto Prins ed alla quale hanno partecipato le forze dell’ordine, dei vigili del fuoco, della polizia locale, del pronto soccorso, del servizio 118 i rappresentanti del mondo della sanità, dell’associazionismo e della Caritas è stata finalizzata a potenziare i servizi a favore di persone vulnerabili. L’incontro, ha fatto seguito alla riunione del Comitato provinciale per l’Ordine e la sicurezza pubblica nel corso della quale era stato condiviso tale servizio che permetterà alla forze dell’ordine, durante gli espletamenti dei compiti d’Istituto, di comunicare all’istituendo “Pronto Intervento Sociale” funzionante h24 le persone in condizioni di vulnerabilità; tutto questo consentirà da un lato di fornire una risposta alle fasce più deboli della popolazione e dell’altro permetterà una migliore regolamentazione dei servizi stessi da parte delle Forze dell’Ordine che potranno avvalersi di un riferimento preciso sempre operativo.