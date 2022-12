CASTELRAIMONDO - Una festa con tanti Santa Claus in giro sulle due ruote, oltre 100 i mezzi che hanno sfilato su corso Italia

Le renne per un giorno si sono dovute mettere il cuore in pace: Babbo Natale ha scelto la moto. Non uno ma tanti Babbi Natale, che hanno colorato il centro di Castelraimondo domenica. Più di 100 mezzi a due ruote hanno sfilato lungo corso Italia affiancati da 30 auto sportive.

Molto partecipata anche la gimkana dei Babbi Natale che ha raccolto una ventina di iscritti. È stata la festa dei Babbi Natale in moto.

Grande soddisfazione da parte degli organizzatori del locale Moto club, con il presidente Enrico Marinelli che ha ringraziato i partecipanti «edizione che è stata molto apprezzata dal pubblico». Il sindaco Patrizio Leonelli: «Castelraimondo era piena di gente, una domenica di successo che ha animato la nostra città ringrazio gli organizzatori e saluto con affetto l’associazione Sorrisi e Motori che ha partecipato all’evento e che si impegna nel portare le moto negli ospedali per far passare delle belle giornate ai bambini ricoverati».