TERZA CATEGORIA: IL PUNTO E LA TOP 11 - Due volte in svantaggio, la formazione di mister Soldini vince 3-2 contro il Monte San Martino. La squadra di Camporotondo di Fiastrone punita con 5 punti in meno in classifica per non aver tesserato regolarmente un giocatore nella passata stagione, sceso in campo senza certificato di idoneità sportiva. Papasodaro ancora a segno

di Michele Carbonari

Tutte le prime della classe del girone E di Terza categoria vincono nell’ultimo turno del 2023 e lasciano sostanzialmente invariati i distacchi alla sosta natalizia. La leader Camerino Castelraimondo fa suo il testa coda esterno contro la Vis Civitanova, grazie ai gol di Emiliano Micarelli (pallonetto, lanciato da Giovanni Cesari), del neodottore Pagnotta (diagonale sul secondo palo, su cross di Micucci) e di Galassi (tiro dal limite). Tiene il passo lo Sforzacosta, a cui basta il tap in di Nicola Carancini (sul precedente tiro dal limite di Teobaldi) nel primo tempo per avere la meglio del San Ginesio.

In scia il Colbuccaro, che vince il derby con il Corridonia Fc trascinato da Petritoli (sugli sviluppi di un calcio d’angolo), Alessandrini (sinistro ad incrociare) e Luciani (tap in). Interrompe la striscia di risultati negativi il Serralta, che a sua volta interrompe quella positiva della Lorese. I ragazzi di Verdicchio sbloccano con Carducci (su cross di Passarini), ma i gialloblu di Palazzi ribaltano trascinati da Valenti (di testa su angolo di Bambozzi) e Cappellacci (tap in dopo l’azione di Vissani). Torna in zona playoff la Stese, forte del poker alla Veregrense: a segno Marinozzi (servito da Tarquini), Pettinari (da posizione defilata), Papasodaro (di testa su cross dalla destra) e Alessandrini (assist Cancellieri), con Marinozzi che colpisce pure una traversa.

Sempre 4 a 0 vince anche la Giovanile Corridoniense, nella tana della Giovanile Nicolò Ceselli: gonfiano la rete Rapallini, Gianfelici, Principi e Tamburrini, tutti in gol nel secondo tempo. La squadra di Camporotondo di Fiastrone è stata penalizzata di cinque punti per non aver tesserato regolarmente un giocatore nella passata stagione e averlo fatto scendere comunque in campo senza certificato di idoneità sportiva. Inibiti per quattro mesi il presidente e il dirigente accompagnatore, squalificato per cinque giornate il calciatore, ammenda di 350 euro per la società. Ritrova i tre punti invece l’Abbadiense, che vince 3 a 2 fra le mura amiche contro il Monte San Martino. Gli ospiti vanno due volte in vantaggio prima con Brasili, e poi con Marconi. I locali trovano il pari prima con Martorelli (sulla punizione di Sabbatini) e nel finale con Borghiani (rigore), in pieno recupero trovano il gol partita grazie ad un calcio piazzato dello stesso Sabbatini. Riposava l’Helvia Recina.

Nel girone D l’Union Picena batte all’inglese e di fronte al proprio pubblico il Ponterosso e resta saldamente in zona playoff: decisivi Ramadori (tap in) e Marzola (di testa), entrambi su assist di De Fazio.

Il personaggio della settimana: Martino Papasodaro (Stese). Mister Paolo Paoloni, da poco sulla panchina rossoblu, gli da fiducia e lo schiera titolare. Alla soglia dei 52 anni si fa trovare pronto come sempre e deposita in rete il più facile dei gol, di testa. Raggiunge quota 702 reti in carriera.