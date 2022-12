PROMOZIONE: IL PUNTO, LA TOP 11 E IL PERSONAGGIO - L'esperto attaccante del Corridonia, terminato lo stop inflitto dal giudice sportivo nel finale della scorsa stagione, trasforma la punizione che piega la Monterubbianese e regala ai rossoverdi un successo pesantissimo. Pari a reti bianche fra Casette Verdini e Cluentina

di Michele Carbonari

L’Aurora Treia chiude nel migliore dei modi il 2023, grazie allo storico successo per 2 a 1 al Polisportivo contro la Civitanovese (leggi l’articolo).

Nella 15esima giornata d’andata nel girone B di Promozione gli uomini di Passarini ribaltano la capolista e centrano il primo successo in trasferta, infliggendo il primo ko agli avversari, che a ridosso del match vantavano anche la miglior difesa del torneo (ormai persa). Ora sono sei le lunghezze che separano le due squadre, con i rossoblu di Nocera che riposeranno nel prossimo turno dopo l’Epifania. Conquista tre punti anche il Corridonia, corsaro nella tana della Monterubbianese: decisiva una punizione di Michele Garbuglia. Ossigeno puro per i rossoverdi, impegnati nella lotta salvezza. Dividono la posta in palio e muovono la classifica Casette Verdini e Cluentina. Al Nello Crocetti termina a reti inviolate.

Tornano invece a mani vuote, dalle rispettive trasferte, Potenza Picena e Trodica. I giallorossi cadono 2 a 1 contro la Palmense, vano il gol di Telloni, mentre i biancocelesti di Busilacchi perdono all’inglese con l’Atletico Centobuchi. Osservava il turno di riposo il Matelica.

La top 11 (3-4-3): Cartechini (Aurora Treia); Tidei (Casette Verdini), Mulinari (Aurora Treia), Del Moro (Corridonia); Avallone (Potenza Picena), Tidiane (Casette Verdini), Marcucci (Aurora Treia), Piccinini (Corridonia); Voinea (Aurora Treia), Michele Garbuglia (Corridonia), Galli (Civitanovese). All.: Passarini (Aurora Treia).

Il personaggio della settimana: Michele Garbuglia (Corridonia). L’esperto attaccante rossoverde, superate le tante giornate di squalifica dello scorso anno, torna in campo e realizza il primo, pesante, centro in campionato, regalando tre punti fondamentali per restare in corsa per la salvezza.