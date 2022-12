Tre giorni di musica a Corridonia

EVENTI - Appuntamenti al via da oggi pomeriggio e fino al 19 dicembre

«Questo fine settimana Corridonia sarà invasa da note musicale di ogni genere». Lo annuncia l’assessore alla Cultura Massimo Cesca. Si inizia per i più piccoli oggi alle 14 con il Santa Claus Bus in viale Sant’Anna che animerà il pomeriggio con balli e canti. Sempre oggi, dalle 17 in poi, il pop-rock della Band Arancia Meccanica animerà il centro storico dove saranno presenti delle eccellenze dello street food.

Domani, dalle 16 in piazza del Popolo, prenderà vita grazie alla musica di Multiradio con vocalist e dj che animeranno il centro e dove sarà possibile gustare eccellenze gastronomiche per l’Aperi Cristamas Day, mentre i bambini potranno divertirsi con lo spettacolo “Sogno di Natale” promosso dall’associazione EquiLibri al centro Cag “Pippo per gli amici” e per chi non volesse sfidare il freddo della piazza alle 16,30, nella chiesa di San Pietro Paolo e Donato si svolgerà il concerto d’organo con il maestro Marco Arlotti. Chiuderà la domenica, alle 21,15 al cine teatro Lanzi, il concerto di Natale a cura della banda musicale “Velluti” per entrare nel pieno dello spirito natalizio con i gradi classici del repertorio nazionale ed internazionale.

I tre giorni musicali termineranno lunedì 19 dicembre con l’orchestra di Lino Liviabella che al mattino guiderà i ragazzi delle scuole nel mondo della musica classica con una lezione concerto mentre la sera, sempre l’orchestra Lino Liviabella, con direttore Matteo Torresetti al violino Aldo Campagnari e al pianoforte Adamo Angeletti proporranno “percorsi sonori” con brani di Liviabella, Mozart e Mendelssohn.

«Tanta, tanta musica per tutti i gusti e per ogni età – scrive il Comune -. Tutta l’amministrazione auspica che anche i giovani a Corridonia trovino un luogo sempre più ospitale ed in linea con i loro desideri e quindi l’idea degli aperitivi musicali vorremmo rimanga una tradizione anche durante tutto l’anno e non solo in queste festività natalizie, nella speranza di poter condividere questo clima di festa con tante persone provenienti dalle città limitrofe».