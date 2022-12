PROMO - Con l’arrivo della psichiatra Sandra Ramacciotti, dell'otorino Vincenzo Pugliese, del fisiatra Enricomaria Mattia, della psicologa Silvia Cimarelli e del reumatologo Gianluca Smerilli diventano ben 263 gli specialisti che lavorano all’interno del gruppo

Con la nuova sede centrale ormai in arrivo, la famiglia Fisiomed diventa ancora più grande. Infatti, con l’arrivo della dottoressa Sandra Ramacciotti, psichiatra nella sede di Sforzacosta e Civitanova, del dottor Vincenzo Pugliese, otorino nella sede di Tolentino e Civitanova, del dottor Enricomaria Mattia, fisiatra nella sede di Sforzacosta, della dottoressa Silvia Cimarelli, psicologa nella sede di Tolentino, del dottor Gianluca Smerilli, reumatologo nella sede di Corridonia e con il potenziamento dei servizi pediatrici targati Baby Fisiomed, diventano ben 263 gli specialisti che lavorano all’interno del gruppo medico Fisiomed nelle cinque sedi.

Nei prossimi mesi il gruppo medico Associati Fisiomed inaugurerà il nuovo polo di Sforzacosta, non lontano da dove tutto è partito nel 1996. Vedrà la luce una location molto più ampia dell’attuale base, dotata di comodo parcheggio ma soprattutto di tanti e moderni macchinari all’avanguardia come la nuova risonanza magnetica Philips 1.5 tesla ad alto campo con cuffie antirumore in grado di trasmettere le canzoni preferite dal paziente, la nuova Tac a 128 strati di ultima generazione, il nuovo Cone Beam DentalScan 3d ed il nuovo radiologico a basso dosaggio. Una sede centrale che avrà poi diramazioni nelle varie strutture dislocate a Tolentino, Civitanova e Corridonia.

«Tante sale in più significheranno poter offrire servizi praticamente in qualunque ambito medico-sanitario – si legge nella nota del gruppo medico -. Pertanto, Fisiomed si sta dotando di un organico formato extra large. Il fine naturalmente è quello di continuare a garantire qualità dell’offerta e attenzione al paziente, valori e risposte ai bisogni che negli anni l’hanno resa una realtà stimata e scelta da migliaia di utenti. L’amministratore Enrico Falistocco, dunque, continua ad investire e questi ulteriori interventi consentiranno a Fisiomed di essere sempre più efficiente, vicina ed utile alla collettività».

(Articolo promoredazionale)