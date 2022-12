PROMO - Il vivaio e centro giardinaggio a Passo Ripe San Ginesio si distingue per creatività nel giardino, ricerca di piante insolite e rare e di abbinamenti non banali

Kokedama, bonsai e terrarium non sono piante rare per il Garden 78. Il vivaio e centro giardinaggio a Passo Ripe San Ginesio, con 35 anni e di esperienza nel settore, si distingue per creatività nel giardino, ricerca di piante insolite e rare e di abbinamenti non banali.

«Proponiamo – spiegano – oltre le varietà più comuni di piante, una collezione di Terrarium, paesaggi in miniatura in contenitori di vetro, dove si ingenera un microclima spontaneo, uno scorcio di natura in casa. E poi i nostri Kokedama, le sfere di muschio e terra, realizzati da noi, secondo una tecnica di origine orientale. Grande scelta, inoltre, di bonsai, di cui siamo punto di riferimento da oltre 30 anni alla portata di tutti, di facile mantenimento e coperti da nostra totale assistenza post-vendita e pensionamento».

Garden 78 opera nel settore da tre generazioni progettando e realizzando giardini con competenza, professionalità e cura nel dettaglio, offrendo sopralluoghi e preventivi gratuiti. «Siamo nel comune di Ripe San Ginesio, città d’arte, ci piace perciò proporre alcune creazioni del Maestro veneziano Paolo Nannini, uniche nel suo genere. Per i cultori del giardino ” arido ” abbiamo in esposizione una vastità di pietrisco, granulati e ciottoli rari, oltre ad esemplari di roccia di varia provenienza, anche di grosse dimensioni.

Un settore è invece dedicato ai fiori recisi, dove la nostra arte floreale si esprime con bouquet e composizioni per ogni occasione. Organizziamo altresì allestimenti temporanei per feste, cerimonie ed eventi. Grazie a tutti per questi 35 intensi anni».

