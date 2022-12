LE LEZIONI di pittura si terranno negli spazi del Centro Ricreativo Santa Croce in viale Indipendenza

L’associazione “Laboratorio dell’arte”, scuola di pittura e arte diretta dal prof Roberto Di Dionisio, dopo gli anni della pandemia torna a Macerata. Dal prossimo mese di gennaio 2023, il maestro d’arte, fondatore ed insegnante dei corsi nelle sue scuole itineranti Di Dionisio, inizierà il percorso formativo verso chi vorrà cimentarsi anche per la prima volta nella pittura o anche per chi vorrà approfondire la sua tecnica. La scuola si terrà negli spazi del Centro Ricreativo santa Croce in viale Indipendenza, angolo via Zincone e sarà aperta in turni pomeridiani e serali con orari da stabilire insieme ai partecipanti.

Di Dionisio da 32 anni porta avanti con passione l’insegnamento, convinto che l’arte venga a cercare l’individuo a qualsiasi età. Una scuola aperta a tutti, nata per avvicinare, conoscere, toccare il mondo dell’arte sia da parte dei bambini che degli adulti, insieme, uniti dalla magia dell’arte. Magia che grazie alla scuola itinerante di pittura, chiunque potrà provare a mettere in pratica con l’aiuto di Di Dionisio

. Le iscrizioni alla scuola di pittura, sono già aperte ed è possibile telefonare al numero 3287665051.