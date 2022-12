MACERATA - Sarà gestito dai volontari delle Marche. Chiuderà il 24 dicembre. All'interno manufatti provenienti da tutto il mondo

Ha aperto da ieri nel centro di Macerata un negozio di Emergency, gestito dai volontari delle Marche, in occasione del Natale.

All’interno sono presenti manufatti provenienti da tutto il mondo. Dal 2008 a Macerata il gruppo Emergency collabora anche con le scuole per promuovere una cultura di pace, solidarietà e rispetto dei diritti umani e realizza eventi culturali e sociali. Nel negozio si possono trovare collane, tappeti tessuti a mano, accessori creati grazie a materiale di recupero, tavolini intarsiati realizzati da artigiani afgani, orsetti, sciarpe, foulard, t-shirt, felpe, prelibatezze natalizie, penne, tazze, bicchieri, tisane, dolci, salse, incenso, saponi e detergenti.

«Tutti prodotti realizzati in condizioni rispettose dell’ambiente e dei diritti dei lavoratori, impiegando mano d’opera di persone in situazione di svantaggio sociale – si legge nella nota di Emergency -. I dolci artigianali cotti in fragranza alla mandorla e al pistacchio, ad esempio, sono realizzati dai ragazzi del carcere minorile di Malaspina a Palermo. Gli articoli di cartoleria tra cui penne riciclate, matite ecosostenibili e taccuini, fatti con scarti alimentari riciclati, aggiungono valore all’economia circolare; i monili sono decorati con inchiostri a base d’acqua e privi di solventi chimici. I cofanetti di detergenti solidi e biodegradabili di Officina Naturae sono rigorosamente zero-waste e plastic-free, borse e marsupi Cartiera sono stati realizzati recuperando pelle e tessuti di alta qualità».

Sono ancora disponibili i “Panettoni fatti per bene” (tre Marie, tre impasti lievito madre uvetta, scorzoni canditi di arance siciliane, pregiati cubetti di cedro diamante). Nei negozi Emergency «tutto è fatto per bene due volte, in quanto realizzato dando lavoro a persone e Paesi in situazione di svantaggio e perché il ricavato serve a finanziare i progetti di emergency in tutto il mondo per garantire il diritto alla cura gratuito, uguale e universale per tutti».

Attualmente Emergency è attiva in Moldavia per l’assistenza ai profughi ucraini, in Afghanistan, Eritrea, Uganda, Iraq, Italia, Sierra Leone, Sudan, dove offre cure gratuite e di qualità negli ospedali, posti di primo soccorso, centri sanitari, centri pediatrici, centri per la riabilitazione, centri di maternità, centri di eccellenza, ambulatori, ambulatori mobili e sulla nave live support operativa nel Mediterraneo.

Il negozio di Natale di Emergency a Macerata, via Tommaso Lauri 32, sarà aperto fino al 24 dicembre nei seguenti orari: da martedì a venerdì dalle 16 alle 20, sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20.

Tutti i regali e le idee solidali per il Natale si possono trovare anche su shop.emergency.it e regalisolidali.emergency.it.