A Macerata il negozio di Emergency

NATALE - Aprirà l'8 dicembre in via Tommaso Lauri. Regali per aiutare l'attività della Ong

Il negozio di Emergency apre a Macerata in occasione del Natale (dall’8 al 24 dicembre). È la prima volta nelle Marche. Si potranno acquistare manufatti provenienti da tutto il mondo, tappeti tessuti a mano e tavolini intarsiati, t-shirt, felpe e altre idee regalo con il logo di Emergency, accessori creati grazie a materiale di recupero, prelibatezze natalizie, collane, artigianato proveniente dai Paesi in cui lavora l’Ong e in particolare dall’Afghanistan, dove la popolazione continua ad avere bisogno dell’aiuto internazionale.

Tutti i prodotti sono realizzati da cooperative che operano in condizioni rispettose dell’ambiente e dei diritti dei lavoratori. Sugli scaffali del negozio che aprirà il via Tommaso Lauri 32, ci saranno dolci realizzati dai ragazzi del carcere minorile di Malaspina a Palermo, articoli di cartoleria tra cui penne riciclate, matite ecosostenibili, monili decorati con inchiostri a base d’acqua e privi di solventi chimici. I cofanetti di detergenti solidi e biodegradabili di Officina Naturae sono rigorosamente zero-waste e plastic-free. Nel negozio sarà disponibile il “Panettone fatto per bene” che si potrà acquistare anche nelle piazze di tutta Italia da giovedì 8 a domenica 11 dicembre. Una grande novità di quest’anno sono gli accessori in pelle di Cartiera, laboratorio di moda etica che realizza borse e marsupi recuperando pelle e tessuti di alta qualità.

Attraverso le idee-regalo solidali sarà possibile contribuire concretamente al lavoro di Emergency in Italia e nel mondo. Il negozio sarà aperto da martedì a venerdì dalle 16 alle 20, sabato e domenica: dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20.