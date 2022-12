VOLLEY A1 - Domenica alle 17 arriva al Banca Macerata Forum la Wash4green. Disponibile la regista olandese. Si affrontano le ultime due della classe. Coach Luca Paniconi: «Sarà un impegno complicato»

Fondamentale sfida in chiave salvezza in arrivo per la Cbf Balducci: domenica (17 con diretta su volleyballworld.tv) arriva al Banca Macerata Forum la Wash4green Pinerolo per l’undicesima giornata di andata. Si incontrano le due formazioni attualmente agli ultimi due posti della graduatoria: le piemontesi (finora sempre sconfitte e a quota 2 punti frutto di due ko al tie break) vanno a caccia della prima vittoria stagionale mentre le ragazze di Paniconi (a quota 5) cercano il terzo acuto per salire ancora in classifica, approfittando della contemporanea sfida tra Vallefoglia e Perugia (quart’ultima e terz’ultima). Sarà anche la prima volta di Laura Dijkema in arancio-nero, la regista olandese al lavoro con la Cbf Balducci da martedì scorso.

È possibile acquistare i biglietti in prevendita su Vivaticket collegandosi al seguente link hrvolley.vivaticket.it oppure nei punti vendita Vivaticket in Italia. Chi è in possesso del biglietto acquistato online può recarsi ai varchi di ingresso senza passare dal botteghino. Biglietti in vendita anche al Banca Macerata Forum domenica, giorno della gara (dalle 10 alle 12 e dalle 17 ad inizio match). Chi ha acquistato il biglietto del match di mercoledì 30 novembre contro Conegliano avrà diritto ad uno sconto del 50% (sul prezzo intero) sul tagliando di ingresso per la gara casalinga di domenica 11 dicembre alle 17 contro Pinerolo. Sconto applicabile soltanto al botteghino del Banca Macerata Forum presentando il titolo di ingresso del match del 30 novembre. «La Cbf Balducci invita anche in occasione del match di domenica sera con Pinerolo tutti i tifosi che saranno al Banca Macerata Forum ad indossare la maglia arancio “Forza ragazze!” – si legge nella nota del club -. Chi la possiede già è pregato di indossarla, altrimenti sarà disponibile in omaggio all’ingresso del palasport».

La Wash4green Pinerolo, neo promossa all’esordio in A1 proprio come le arancio-nere, è allenata da Michele Marchiaro e si affida alla regia di Vittoria Prandi in diagonale con Federica Carletti. Al centro la coppia formata da Anna Gray (tra le migliori a muro del campionato) e da Yasmina Akrari, in banda la schiacciatrice polacca Martyna Grajber e la romena Adelina Ungureanu. Il libero è Ilenia Moro.

«Sarà una partita molto importante che arriva in un momento di crescita e anche particolare per le novità che si sono succedute in quest’ultima settimana – dice Luca Paniconi, allenatore della Cbf Balducci Hr Macerata) -. Sicuramente sarà un impegno complicato perché Pinerolo ha dimostrato, nonostante la classifica, di aver spesso se non sempre di aver giocato alla pari con gli avversari. Noi arriviamo alla gara di domenica dopo una settimana standard, con tutti gli allenamenti a disposizione, e mi auguro che questo possa servire a consolidare i nostri meccanismi che hanno bisogno di continuità».

«Il nostro focus non cambia di una virgola – commenta Michele Marchiaro, allenatore Wash4green Pinerolo -. Siamo alla ricerca di una prima grande soddisfazione senza guardare troppo avversari e classifiche. Proseguendo su questa strada ogni domenica può essere quella giusta. Penso che sarà una gara equilibrata poiché entrambe le squadre hanno fatto vedere cose interessanti e per questo conterà molto la fame anche per controbilanciare il fattore campo. In settimana la musica è sempre la stessa. Abbiamo trasformato l’emergenza nella nostra normalità e lavoriamo con molta serietà per alzare ulteriormente il nostro livello di gioco senza calare nelle cose in cui siamo progrediti in questo periodo».