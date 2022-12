LA DOMENICA CON Mario Monachesi

di Mario Monachesi

“Anche se tutti reputa la gajina ‘n po’ stupetella, non è cuscì.

Non è come cantava che annu fa Cochi e Renato: “La gallina non è un animale intelligente. Lo si capisce da come guarda la gente…”. Éssa a li cauli sua ce ‘bbada eccome.

Infatti d opo aé’ razzolato tutta la jornata tra l’ara (aia), lu pratu e che campu in cerca de semi, verminitti e atro, appena la luce ‘ccennava a calà’, tra lume scuro, gajine e galli che non ci-aia lu pujà’, usènno ‘na scala mista a posta, montava su un arbiru prossimu a casa. La pianta putia èsse un moru o un ficu.

Questo perché capia che adèra mejo passà’ la notte a riparu de le gorbe (volpi), de le faine e de atri animalacci nutturni

Su in ardo chj le ‘cchjappava’, chj ce ‘rriava a scannalle e magnassele”.

*

“Lu lupu sogna le pecore, le gorbe le gajine”.

*

“Cunziju de gorbe, strage de gajine”.

*

“Gorbe e faine proava e, ancora proa, a ‘ttaccà’ ‘n par de orde per notte, la prima du’ tre ore dopo la calata de lu sòle, la seconda du’ tre ore prima de fa’ jornu.

A la matina, passatu ‘gni piriculu, ‘nculati tutti l’animalacci in agguatu e, scacacciata per bè’, sopre e sotto la pianta, gajine e galli calava jó per tèra, rcuminciava ‘n’antra jornata de ruzzolamenti. Li galli se mittia a cantà’, le gajine java a fa’ l’oe do’ adèra usu falle e lascialle. Cuscì più tardi passava la vergara e le rcujia.

Tra li rami ce java a durmì’ anche d’inguerno, tra le foje statia riparate anche da lo friddo e atre ‘ntemperie”.

Chiudiamo con un aforisma di Ruth Weston: “La volpe è un lupo che manda fiori”.