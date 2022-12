RECANATI - Torna l'iniziativa messa in piedi dall'amministrazione: un piccolo gesto simbolico di solidarietà che permette di far arrivare un regalo da mettere sotto l’albero a molte famiglie

La solidarietà in un pacco dono, questa l’iniziativa “Scatole di Natale sospese” dell’amministrazione di Recanati che anche quest’anno prende il via a ridosso delle feste natalizie. Un piccolo gesto simbolico di solidarietà che permette di far arrivare un regalo da mettere sotto l’albero a molte famiglie.

«Quella verso la solidarietà è una spinta che abbiamo voluto dare da subito, come Amministrazione locale – ha dichiarato il sindaco Antonio Bravi – Riteniamo che sia un modo per far sentire curata la parte più fragile della nostra popolazione. Sono gesti piccoli, ma possono portare alleviare qualche sofferenza».

Per partecipare all’iniziativa, giunta alla sua III edizione, basta soltanto una scatola in cui vanno messi: una cosa calda, un gioco, un dolcetto, un passatempo e soprattutto un biglietto di auguri affettuoso, in modo che chi lo riceve possa sentire tutto il calore del dono. Pensierini e regali, da scartare sotto l’albero, per donare un po’ di spirito natalizio a molte bambine e bambini e anziani della città.

«Solidarietà fa rima con comunità ed è importante creare le occasioni per spingersi a pensare a quella parte di comunità che resta maggiormente isolata e marginale. –ha affermato l’assessora alle Politiche Sociali Paola Nicolini – Vogliamo dare segnali di attenzione, creando un momento di attenzione, perché vivere il Natale è anche e soprattutto, riflettere sul senso profondo delle cose».

Grazie alla disponibilità di alcune associazioni di volontariato a partire dall’8 dicembre e fino ai primi di gennaio sarà possibile consegnare le scatole sospese alla Croce Gialla, ad AltraEco, alla Bottega del Commercio equo, al Comitato di quartiere di Montefiore e alla Protezione civile.