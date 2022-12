FESTE - Il cartellone degli appuntamenti natalizi inizia oggi pomeriggio, ecco tutti gli altri eventi fino al 4 gennaio. Il sindaco Gentilucci: «Un programma pensato per portare un po’ di serenità e sorrisi in chi ancora vive il disagio del sisma»

Ricco il calendario di eventi a Pieve Torina per le festività natalizie. Ad aprire il programma, l’accensione delle luminarie nell’area Sae oggi pomeriggio e sempre nel pomeriggio l’inaugurazione del nuovo parco giochi in via Aldo Moro.

Domenica 11, sempre nell’area Sae, un piacevole ritorno, quello degli Scozzesi di Offida Piper Band, un gruppo di cornamusisti che incanteranno il pubblico con le loro magiche melodie. Sabato 24, nel pomeriggio, Babbo Natale consegnerà doni ai bambini del capoluogo e delle frazioni. Lunedì 26, al Palazzetto dello Sport, sarà la volta dell’ormai classica tombola di comunità affidata all’abile regia di Marco Moscatelli cui seguirà, alle 18, per sorridere e divertirsi, lo straordinario spettacolo de “Il doppiatore marchigiano”. Mercoledì 28 invece un intero pomeriggio dedicato ai bambini, nella sala Rubner. Infine, il 4 gennaio pranzo dedicato agli over 60 e il 6, alle 15, l’immancabile Befana, sempre al Palazzetto dello Sport, con la consegna di doni ai più piccoli. «Un programma articolato e per tutti, costruito nello spirito di comunità che ci contraddistingue e pensato per portare un po’ di serenità e sorrisi in chi ancora vive il disagio del sisma – sottolinea il sindaco, Alessandro Gentilucci – Ma anche un invito a chi vuol scoprire il nostro paese, capace di regalare, nonostante tutto, emozioni e sorprese».