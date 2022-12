IL CARTELLONE degli eventi del periodo natalizio: si inizia domani con l’accensione del grande albero di Natale in Piazza del Popolo alle 18, delle luminarie delle vie principali della città e l’apertura della Casa di Babbo Natale

Domani inizia ufficialmente il Natale di San Severino con l’accensione del grande albero di Natale di Piazza del Popolo alle 18 e delle luminarie delle vie principali della città e l’apertura della Casa di Babbo Natale. Tra musica e danza prende il via “L’Incanto del Natale”, ricco programma di eventi ed iniziative tra musica, spettacoli e tradizioni, che allieterà i cittadini settempedani e i visitatori fino al 6 gennaio.

Tanti gli appuntamenti, l’8 dicembre Piazza del Popolo grazie alla Pro Loco si anima fin dal mattino con il Mercatino di Natale a partire dalle 9 per poi continuare alle 17 con l’esibizione del Pianista sul Maggiolone e nella stessa giornata due importanti iniziative culturali il Xmas Tour, visita guidata alla scoperta dei Palazzi Storici e dei monumenti della città a partire dalle 15,30 e al Teatro Feronia alle 17 il convegno “I Fratelli Crivelli. Museologia, Storia dell’Arte, Fortuna”. Si continua il giorno successivo, il 9 dicembre alle 18: l’appuntamento è per i più giovani, con Music for Christams, Artisti Settempedani allo sbaraglio, che vedrà alternarsi sul palco dj e band con ogni genere di musica. La programmazione continua intensa per tutto il periodo in attesa e durante le festività, con eventi per tutte le età, in Piazza del Popolo sabato 10 dicembre bolle di sapone e poesia, con Rime insaponate alle 17 il Concerto del coro delle Voci Bianche l’11 dicembre alle 17 e poi ancora organizzati dalla Proloco i collaborazioni con altre associazioni, per i più piccoli e le loro famiglie domenica 18 dicembre a partire dalle ore 15,00 la Festa dei bambini e dell’omino di Pan di zenzero, con musica, giochi e laboratori e poi ancora la maxi tombola a premi del 17 e del 26 dicembre.

Tanti ancora i concerti in calendario dalla musica classica, al tango argentino, al blues, i laboratori le iniziative per grandi e piccini a cura delle diverse associazioni e dei commerciati, con Aspettando il Natale in viale Eustachio a partire dalle 15 in viale Eustachio, Borgo Magico in Piazza Padella domenica 18 dalle 15 Il villaggio di Betlemme giovedì 29 dicembre al Circolo Acli. E ancora lo scambio degli auguri di Natale sotto l’albero la notte della vigilia di Natale, con il tepore dato dal Vin Brulè del Gruppo Scout e poi il 31 dicembre Capodanno fantastico a Villa Collio. Per tutto il periodo natalizio negozi aperti anche la domenica e una mostra itinerante di presepi a Cesolo a partire dal 21 dicembre fino al 6 gennaio, giorno in cui arriva La Befana in piazza del Popolo, con musica e animazione a partire dalle 15,30 e si terrà la 58° Edizione del presepe vivente delle Marche a partire dalle 14,30.