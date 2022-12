L'AMMINISTRAZIONE ha deciso di riproporre il servizio da mercoledì 7 dicembre all'8 gennaio. Ecco come fare

Per il periodo natalizio, torna il Jolly sosta a Porto Recanati. Da mercoledì 7 dicembre a domenica 8 gennaio 2023, tornerà attivo il servizio che permetterà di parcheggiare l’auto in uno stallo blu gratuitamente per mezz’ora. La misura è stata voluta dall’amministrazione comunale di concerto con l’Appr «per favorire il commercio locale e lo shopping natalizio».

Per poterne fruire occorre semplicemente mandare un sms con la targa del proprio veicolo al numero 339 9957691: il sistema produrrà in automatico una risposta che avrà validità dalla avvenuta conferma dell’autorizzazione alla sosta gratuita per 30 minuti nello stallo blu. Tale procedura sarà fruibile per una sola volta nell’arco delle 24 ore.