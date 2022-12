Esplode stufa a bioetanolo:

donna investita dalle fiamme

MACERATA - L'incendio è avvenuto intorno alle 13,30 in una villa in contrada Cimarella. Ferita una cuoca che lavora per la famiglia ed è stata trasportata in eliambulanza a Torrette

Esplode un termocamino, donna investita dalle fiamme e soccorsa da una collega che l’ha trovata con gli abiti che stavano bruciando. Attimi di paura questa mattina intorno alle 13,30 in contrada Cimarella, a Macerata. Subito all’inizio di questa zona collinare c’è una grande dimora, quella dei Conti degli Azzoni. Ed è lì che è avvenuto l’incidente. Secondo quanto ricostruito, una donna, che lavora nella dimora e fa la cuoca, stava caricando una stufa a bioetanolo. Mentre faceva questo ci sarebbe stato un ritorno di fiamma e la donna, di circa 40 anni, è stata investita dalle fiamme. Hanno preso fuoco gli abiti della donna e pure una poltroncina che si trovava nella stanza. La donna è corsa fuori e una collega l’ha soccorsa aiutandola a togliere i vestiti, che stavano bruciando. Immediato poi l’intervento sul posto da parte dei vigili del fuoco e del 118. Le fiamme sono state subito spente, mentre il personale dell’emergenza ha chiesto l’intervento dell’eliambulanza. L’elicottero è atterrato nella proprietà e la donna è stata caricata sul velivolo e trasportata all’ospedale di Torrette, ad Ancona. La donna non sarebbe grave e avrebbe ustioni di primo grado. (Gian. Gin.) (Ultimo aggiornamento alle 15)

