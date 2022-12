RECANATI -Appuntamento al museo civico di Villa Collerodo Mels, sabato 3 dicembre alle 16. L'esposizione, curata da Gianluca Marziani, sarà visitabile fino al 10 aprile

Il Comune di Recanati inaugura il nuovo spazio dedicato all’arte contemporanea con la grande mostra “Logos Infinito” curata da Gianluca Marziani. Appuntamento al museo civico di Villa Collerodo Mels, sabato 3 dicembre. «Siamo molto felici di annunciare l’apertura di un nuovo spazio espositivo all’interno del museo civico di Villa Colloredo Mels – ha dichiarato l’assessora alle Culture Rita Soccio -. Lo spazio recuperato sarà dedicato alle mostre temporanee e andrà ad arricchire l’offerta culturale che vedrà vicino ai capolavori di Lorenzo Lotto opere di artisti contemporanei. Apriamo con “Logos Infinito” che non è propriamente una mostra quanto un progetto che si cala su tutta la città per diversi mesi e andrà ad indagare i nuovi linguaggi delle arti visive legati anche alle nuove tecnologie».

«L’esposizione nasce con l’obiettivo di declinare in chiave contemporanea l’uso visivo della parola tramite una serie di mostre in diversi luoghi della città – spiega la nota dell’amministrazione -. “Logos Infinito” parte proprio dalla figura di Giacomo Leopardi e dalla sua eredità universale, per indagare il linguaggio come ragione filosofica di un processo artistico che esprime nuovi sguardi etici sul presente. Fortemente voluto dall’assessorato alle Culture e Turismo, prodotto da Sistema Museo e realizzato in collaborazione con Fratelli Guzzini, vedrà l’esposizione di circa venti installazioni di sei artisti selezionati da Marziani per la realizzazione dei vari interventi nei differenti siti recanatesi: Sveva Angeletti, Matteo Attruia, Donato Dozzy, Sara Leghissa, Manu Invisible e Numero Cromatico».

Un’esposizione diffusa, visitabile nelle diverse strutture che compongono il circuito museale civico “Infinito Recanati” ovverosia il museo civico Villa Colloredo Mels, il Mum – Museo della musica, la torre del borgo e la chiesa di San Pietrino.

La cerimonia inaugurale è prevista per sabato 3 dicembre alle 16 al museo civico di Villa Colloredo Mels (via Gregorio XII) a cui seguirà alle 18 l’apertura al pubblico fino alle 21. La mostra “Logos Infinito” sarà visitabile fino al 10 aprile. Per informazioni www.infinitorecanati.it.