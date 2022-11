POLLENZA - L'incidente è avvenuto in località Rotelli. La conducente estratta dall'abitacolo dai vigili del fuoco, poi il 118 l'ha portata ad Ancona con l'ambulanza

Incidente in località Rotelli, a Pollenza: donna si ribalta con l’auto, trasportata all’ospedale di Torrette, ad Ancona. E’ successo intorno alle 19,40 di questa sera e le cause dell’incidente sono in corso di accertamento. Secondo la prima ricostruzione comunque la donna, al volante di una Fiat Punto, avrebbe fatto tutto da sola. La sua vettura si è ribaltata in mezzo alla carreggiata tra Macerata e Pollenza. Sul posto sono intervenuti il 118 e i vigili del fuoco. La donna era incastrata nell’abitacolo dell’utilitaria. I vigili del fuoco l’hanno tirata fuori dalle lamiere per poi affidarla alle cure degli operatori dell’emergenza. La donna dopo i soccorsi che le sono stati prestati sul posto è stata poi trasportata in ambulanza (l’elicottero non era disponibile per l’intervento) all’ospedale di Torrette. I vigili del fuoco si sono poi occupati di rimuovere la vettura dalla carreggiata.