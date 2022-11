Babbo Natale arriva in carrozza

RECANATI - Giovedì 8 dicembre apertura dei festeggiamenti del comitato Porta Marina con l'allestimento tematico delle vie

Statue viventi, luci e Babbo Natale che arriva in carrozza. Da venti anni, ogni anno dalla fine dell’estate il comitato per porta Marina inizia i preparativi per la casa di Babbo Natale per regalare a grandi e piccini la magia del periodo più bello dell’anno.

E anche quest’anno il presidente Antonio Raschia ha preparato tutto per l’apertura prevista per giovedì 8 dicembre. Si comincia alle 16 con l’apertura dello storico portone e l’arrivo di Babbo Natale in carrozza col fidato cocchiere Giovanni Meriggi per un tour augurale lungo le principali vie cittadine e inaugurazione con taglio del nastro dell’allestimento natalizio. Ad accogliere gli ospiti i soldatini dello Schiaccianoci e le statue viventi a cura della scuola di danza Ludart. Immancabile l’esibizione della “Schola Cantorum Virgo Lauretana” di Recanati sotto la direzione del Maestro Francesco Cingolani e l’accensione della illuminazione tematica e coreografica di via XX Settembre “Un dolce regalo” con allestimento dei vicoli storici: vicolo Sebastiani con “La strega Magda e gli elfi del Nord”, vicolo Verzelli il “Vicolo della Luce” ed accensione delle luci nella casa di Babbo Natale. Al volto del Cenciaro c’è “Natale in selfie”. Una suggestiva e stimolante mostra di due artisti recanatesi: in anteprima nazionale “Profumo di donna” di Gianpaolo Tirapani che si cimenterà in loco con una tecnica che prevede l’uso di colori acrilici e “Recanati bianco notte” scatti d’autore in bianco e nero nati dalla mano e dall’occhio esperti di Roberto Buschi, ripensando alle suggestioni delle grandi nevicate, soprattutto l’ultima quella del 2012. Ci saranno poi “Vida en fiesta party planner”: intrattenimento, gadget e dolceria di Barbara Di Fiore e “Christmas selfie” per scattare e postare le tue foto. A fare da corollario anche la “Pesca di beneficienza” a cura della croce Gialla di Recanati. Si replica domenica 11 dicembre e 18 dicembre.