Civitanova ha un tocco di colore in più. In pieno centro è stato inaugurato ieri il nuovo negozio “Primadonna Collection”: borse, scarpe, accessori e abbigliamento dedicati alle donne che non vogliono passare inosservate. «Il nostro ottimismo ci ha portati ad investire su Civitanova, crocevia del commercio e della moda – ha affermato Stella Claudia Monachesi, responsabile del nuovo punto vendita -. Il momento storico non è felicissimo, ma bisogna riprendere in mano le redini e ripartire sul territorio. Il brand Primadonna è italiano e punta sull’ottimo rapporto qualità/prezzo. I nostri prodotti sono originali, trendy e audaci, accessibili a tutte e le tante donne che sono qui oggi con noi dimostrano che c’era attesa per questi articoli».

Pareti fucsia con vetrina d’impatto, giochi di luci e figure ottiche è ciò che hanno trovato le tante persone che hanno partecipato all’inaugurazione e hanno anche approfittato. «Una catena importante come Primadonna che realizza un prodotto italiano e ha centinaia di punti vendita in Italia ha scelto di aprire a Civitanova ed è motivo di orgoglio – ha dichiarato il sindaco Fabrizio Ciarapica presente al taglio del nastro rosso -. Questo si unisce ad altri marchi di eccellenza presenti nella nostra città, che continua a crescere ed attrarre, è la strada giusta su cui proseguire».

Già responsabile del punto vendita Primadonna Collection a Porto San Giorgio, aperto la scorsa estate, Stella Claudia ribadisce la volontà del brand di investire sul territorio marchigiano. Primadonna Collection è nato per volontà di un imprenditore pugliese che ci ha dato piena fiducia perché crede molto nel grande potenziale della nostra regione, proprio come noi – ha proseguito Stella Claudia -. Civitanova la conosciamo bene, mio marito lavora da molti anni nel settore calzaturiero proprio in città, dove il mercato è sempre in crescita. Abbiamo assunto collaboratrici giovani e frizzanti come il marchio Primadonna.

«Il nostro slogan è “Ogni donna è una Primadonna” – spiega Stella -, Giulia Salemi, nota modella e influencer, è la nostra brand ambassador e interpreta benissimo l’anima della collezione: fresca, giovanile, vivace, sprint, sensuale. Il design è di tendenza e i prodotti sono unici, dando voce alla sensualità, grinta e unicità dell’universo femminile, ne esaudisce i desideri e ne libera le emozioni. La collezione è vastissima, proprio per soddisfare ogni tipo di esigenza. Scarpe in vera pelle o realizzate in altri materiali, stile classico ma anche sportivo, ma soprattutto prodotti audaci, di carattere. Puntiamo molto sull’abbinamento scarpa e borsa, sono molti i coordinati che si possono creare per avere il look giusto e adatto alla propria personalità. Molti anche gli accessori, dalle cinture ai cappelli, guanti, foulard e sciarpe invernali, anche questi da abbinare. La linea di abbigliamento punta su felpe, pantaloni e leggins, piumini ed eco-pellicce molto originali dai colori accesi, compreso l’oro, perfetti per i party e le prossime festività».

Stella Claudia, madre di due bambine, già conosciuta in zona per altre brillanti iniziative, si definisce, oltre che responsabile, commessa e prima cliente del negozio in quanto innamorata dei prodotti, che rispecchiano appieno il suo stile. «È un brand che prima di commercializzare ho amato alla follia. Durante l’anno facciamo molte promozioni: dal “Black Friday” alle mid-season sales e soprattutto la scontistica sull’acquisto di più prodotti, ad esempio il 20percento sul secondo pezzo portato in cassa. Le clienti apprezzano molto queste offerte dato che con Primadonna Collection si possono fare mille abbinamenti scarpa-borsa, accessori e abbigliamento.

«Vogliamo essere ottimisti, soprattutto per i giovani ed il futuro dei nostri figli. Bisogna aver coraggio e prendere l’iniziativa, investire sul nostro bellissimo territorio e alimentare l’economia locale, uscire e tornare alla vita – conclude Stella Claudia -. Siamo orgogliosi di aver aperto ben due negozi pieni di vitalità e ottimi prodotti. Mettere una bella scarpa per una serata spensierata può farci sentire bene senza spendere un patrimonio, ed è un bene che dura nel tempo. Parola delle nostre clienti».

Primadonna Collection è in via Duca degli Abruzzi 20. Per informazioni si può contattare il numero 0733 524098. Visitate il sito www.primadonnacollection.com

