TOLENTINO - Il Comune ha coinvolto tanti studenti nell'iniziativa in occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne. La frase migliore scritta dagli studenti sarà posta sulla panchina rossa del parco Isola d'Istria

Il rosso per dire no alla violenza sulle donne. Dal sindaco agli studenti oggi hanno tutti indossato abiti o accessori rossi in occasione dell’iniziativa “Basta violenza! Inizia ad amare!” che si è svolta a Tolentino oggi in occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne.

L’appuntamento era al parco Isola d’Istria alla panchina rossa. Momenti musicali, letture e performance di danza che hanno suscitato emozioni forti e vere e soprattutto riflessioni su questa particolare iniziativa dedicata alla sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. Partecipata quanto emozionante la manifestazione promossa dall’assessorato alle Politiche sociali e all’Istruzione del comune di Tolentino, tenutasi venerdì 25 novembre al parco Isola d’Istria, in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

È lo slogan che è stato scelto proprio per sensibilizzare innanzitutto le giovani generazioni su questa tematica che purtroppo è sempre molto attuale, visto anche il numero dei femminicidi che si registra in Italia.

Sono intervenuti ed hanno portato il loro saluto Mauro Sclavi, sindaco del comune di Tolentino, Elena Lucaroni, assessore alle Politiche sociali del Comune, il maggiore Giulia Maggi, comandante della Compagnia dei carabinieri di Tolentino, maresciallo maggiore Lorenzo Ceglie comandante della aliquota radiomobile della Compagnia dei carabinieri di Tolentino, Isa De Bellis, presidente associazione Auser di Tolentino.

Presenti molti insegnanti e I dirigenti scolastici dell’istituto comprensivo Don Bosco, istituto comprensivo Lucatelli, Ipsia “Renzo Frau”, Iis Filelfo.

La regia e la conduzione della manifestazione sono state curate dalla giornalista Barbara Olmai. Durante l’evento gli alunni hanno anche letto alcune loro frasi contro la violenza di genere e a favore di una cultura che promuova il rispetto.

Tra queste verrà scelta, da parte di una commissione presieduta dal Sindaco, quella da apporre prossimamente sulla panchina rossa installata al parco dal circolo Auser “Il Girasole” di Tolentino. Il sindaco Mauro Sclavi e l’assessore Lucaroni hanno ringraziato tutti gli intervenuti e chi ha collaborato per realizzare l’evento. A tutti i presenti gli studenti della sezione Moda dell’Ipsia Frau hanno donato una spilla rossa a forma di cuore.