LORO PICENO - Al volante della vettura un giovane che ha perso il controllo ed è uscito di strada

Esce di strada con l’auto e si ribalta in un campo, l’incidente a Loro Piceno intorno alle 20,30 di questa sera. Il ferito è un giovane straniero che verrà trasportato all’ospedale di Torrette con l’eliambulanza. In corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente. Il giovane si trovava al volante di un’auto quando giunto in località Vignali Bagnere, a Loro Piceno, è uscito di strada. La vettura, oltrepassato il guardrail, si è poi cappottata più volte terminando la corsa in un campo. Sul posto per i soccorsi sono intervenuti 118 e vigili del fuoco. Il giovane è stato raggiunto dai soccorritori e poi trasportato all’ambulanza. Da Loro Piceno il mezzo di soccorso è poi partito, intorno alle 22, per raggiungere l’elisuperficie di Corridonia. Lì ad attendere il ferito c’è l’eliambulanza che lo porterà a Torrette. L’automobilista non sarebbe in pericolo di vita.