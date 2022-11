CIVITANOVA - All'Anita Garibaldi lavori bloccati e alunni trasferiti in spazi adibiti ad altri scopi, Preoccupazione dei genitori che oggi hanno incontrato il preside. L'assessore Carassai: «Entro 4 mesi i bambini potranno tornare nelle loro aule»

di Laura Boccanera

Lavori in corso all’Anita Garibaldi, studenti costretti al trasferimento di aula. Succede nella scuola elementare di via Ugo Bassi di Civitanova dove da ieri il dirigente ha iniziato il trasferimento degli studenti del primo piano (sei classi dalla prima alla quinta Montessori e una quinta) in aule di fortuna ricavate da spazi della scuola utilizzati per altri scopi come l’aula magna o la biblioteca. Una necessità emersa dopo il terremoto e a titolo preventivo dal momento che a causa del cantiere per l’ampliamento della scuola non è più utilizzabile la scala esterna antincendio.

Una segnalazione fatta da alcuni genitori preoccupati dopo le scosse di terremoto che l’unica via di fuga fosse la scala interna e così da ieri alla Ugo Bassi sono iniziate le operazioni di trasloco. «E’ una soluzione temporanea preventiva per la sicurezza di tutti e soprattutto dei bambini – spiega il dirigente Maurizio Armandini – i lavori per l’ampliamento che sarebbero dovuti terminare a maggio di quest’anno non sono conclusi e nel frattempo la ditta non sta lavorando, di conseguenza la scala antincendio esterna che era stata tolta non è servibile. Da qui per garantire maggiore sicurezza, dopo le scosse della scorsa settimana abbiamo pensato di trasferire tutti al piano terra. Entro domani tutti i bambini dovrebbero essere spostati. Ho ricevuto proprio oggi una delegazione di genitori. E’ un provvedimento temporaneo, il tempo che il cantiere riapra e termini il lavoro. Le aule sono adattate, ma consentono comunque lo svolgimento delle lezioni e ci permettono una maggiore serenità».

Alcuni genitori però sono rimasti sorpresi anche perché della novità sono stati informati dai propri figli e non dalla scuola o dalle insegnanti. Il problema nasce dalla presenza del cantiere della ditta che ha vinto l’appalto per l’ampliamento di un’ala dell’edificio che però ha fatto richiesta di adeguamento del prezziario secondo l’indice regionale e ha fermato i lavori lasciando sprovvisto l’edificio della scala antincendio.

Una situazione di cui anche il comune è a conoscenza e sulla quale sta lavorando l’assessore ai lavori pubblici Ermanno Carassai: «La ditta ha fatto richiesta di adeguare il progetto al prezziario regionale, entro la prossima settimana porteremo l’istanza in giunta e la ditta riprenderà i lavori per il completamento dell’opera. Una volta riaperto il cantiere i tempi saranno brevi: al massimo 4 mesi e i bambini potranno tornare in aula».