«Turismo: bene le presenze

ma calano le imprese del settore»

L'ANALISI del presidente Cna Macerata Maurizio Tritarelli: «La provincia è tra le ultime 5 in Italia per numero di aziende nell'alloggio e ristorazione, che qui ricoprono solo il 5,7% del totale. In un solo anno una del ramo turistico su 6 ha chiuso i battenti»

8 Novembre 2022

I dati resi noti dalla Regione sulle presenze e sugli arrivi turistici nell’anno appena trascorso sono incoraggianti: oltre 2 milioni gli arrivi e quasi un milione le presenze nelle Marche. «Da un’indagine Cna Commercio e Turismo – commenta Maurizio Tritarelli, presidente Cna Macerata – i numeri del 2022 sarebbero ancora migliori con 60 mila presenze e 280 mila pernottamenti nel solo mese di giugno. Una stagione estiva particolarmente lunga – prosegue Tritarelli – ci fa sperare in un bilancio definitivo per quest’anno che segni il pieno ritorno alla normalità pre-covid». L’analisi dell’associazione di categoria, però, non si ferma solo ai dati aggregati a livello regionale. La provincia di Macerata con 311 mila presenze e 1 milione 483 mila arrivi è penultima avanti solo a Fermo: «Qui – sottolinea il presidente Cna Macerata – solo il 15% delle presenze turistiche regionali. Forse nel 2022 recupereremo ma nel 2021, rispetto all’anno pre-covid 2019, abbiamo oltre 53mila presenze in meno». Ciò che preoccupa maggiormente l’associazione di categoria maceratese è il conseguente calo delle imprese del settore: «La provincia di Macerata è tra le ultime 5 in Italia per numero di imprese del settore alloggio e ristorazione, che qui ricoprono solo il 5,7% del totale. Sotto di noi province come Prato, Monza e Padova che però hanno un manifatturiero molto sviluppato. In un solo anno, dal 30 settembre 2021 al 30 settembre 2022 qui a Macerata, un’impresa turistica su 6 ha chiuso i battenti, 330 cessazioni a fronte di sole 148 nuove imprese. Siamo tutti convinti che la nostra provincia abbia potenzialità attrattive ancora inespresse – ribadisce Tritarelli -. I borghi, il patrimonio naturale e culturale diffuso, arricchiscono il paesaggio maceratese dalla montagna alla costa. Quello che manca è allora una opportuna valorizzazione e promozione. Per far questo occorre un maggiore coordinamento tra i soggetti pubblici e gli attori privati che devono necessariamente dialogare e fare sistema. Serve un coinvolgimento delle imprese del settore nella programmazione delle strategie di marketing territoriale. Chi lavora nel turismo deve avere la possibilità di partecipare attivamente e dare il proprio contributo di conoscenza nel processo decisionale. La Cna è pronta a fare il proprio lavoro di rappresentanza».

