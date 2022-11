INTERVISTA - È nato il finanziamento condominiale. Mattia Rinaldi, amministratore delegato della Domus Aurea Srl, approfondisce questo nuovo strumento finanziario innovativo ed interessante

Quest’oggi, nella classica rubrica dedicata alla gestione dei condomini, vi parliamo di uno strumento finanziario innovativo ed interessante che funge da alternativa al Superbonus 110%, ovvero un finanziamento rivolto agli amministratori e ai singoli condòmini, per affrontare una spesa straordinaria come opere di ristrutturazione o altri interventi. Abbiamo così deciso di approfondire la questione con Mattia Rinaldi, ceo di una delle società di servizi specializzata nella gestione del patrimonio immobiliare condominiale in maniera manageriale più nota del nostro territorio, ossia la Domus Aurea Srl.

Rinaldi ci parli di questo finanziamento condominiale…

«Erano almeno due anni che avevamo in cassaforte questo progetto, finalmente le condizioni si sono raggiunte. In un momento difficile come questo, dove le risorse per ristrutturare sono sempre meno, soprattutto in condominio, era per noi fondamentale creare uno strumento finanziario che fosse cucito a pennello per i nostri clienti e le loro esigenze».

In cosa consiste?

«È un finanziamento al condominio che copre l’intero importo dell’intervento fino ad un totale di tutte le spese pari ad euro 1.000.000,00 comprensivo di Iva. Un finanziamento che consente, a chi volesse beneficiarne, di spalmare la spesa su un periodo lungo fino a 5 anni, con uno di preammortamento. Inoltre il condominio è finanziabile anche con condomini morosi fino ad un massimo del 10% del totale. Da sottolineare, infine, che il finanziamento condominiale non si cumula con altri finanziamenti attuali o futuri. Questa non è una cosa da sottovalutare, anzi».

Dunque, un finanziamento intelligente che accresce la già ampia rete di servizi che offrite nel territorio Fermano-Maceratese…

«Sì, senza dubbio. Questo risultato è stato possibile grazie alla nostra presenza territoriale e alle specifiche competenze acquisite, con le quali abbiamo raggiunto un accordo di collaborazione con Pensinigroup (www.pensinigroup.it – www.servizi.pensinigroup.it), operante con successo e professionalità da anni nei settori assicurativo e finanziario, e, ora, attiva anche in ambito di erogazione di servizi che vanno dal noleggio all’energia, dalle domiciliazioni legali alla cessione del V°. Questa collaborazione è finalizzata ad offrire alla propria clientela, condomini e condòmini, un progetto esclusivo di liquidità e sicurezza che non sarebbe stato possibile raggiungere senza l’intervento del signor Riccardo Pensini, specialista di risk assessment per aziende e condomini, nonché Ceo della Pensinigroup».

Domus Aurea – Società di Servizi – si trova a Porto Sant'Elpidio

Per informazioni contattare il numero 0733/811773

