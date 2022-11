CAMERINO - Fuori sulle principali playlist musicali «Domani mi passa», uno dei brani sui quali Emiliano Micarelli aveva lavorato con il fratello Samuele, scomparso in un incidente: «È chiaro che non è la stessa cosa di prima, è tutto cambiato ma inseguire quegli obiettivi che avevamo resterà comunque al primo posto»

di Monia Orazi

Nemmeno il peso dell’assenza può spezzare un sogno. È stato pubblicato ieri sulle principali playlist musicali «Domani mi passa», il singolo di Aiza e Mati i due gemelli di Camerino che da oltre due anni calcano la scena musicale italiana, ottenendo un grande riscontro nel settore della musica indipendente. Si tratta del duo formato dai gemelli Emiliano e Samuele Micarelli, quest’ultimo è venuto a mancare lo scorso giugno a seguito di un incidente stradale, ed oggi è Emiliano a portare avanti con incrollabile determinazione il sogno di entrambi.

La passione per il rap nata sui banchi di scuola, i primi esperimenti su Youtube e Instagram, il lancio dei primi singoli, l’esibizione nel 2020 a Phoenix festival di Camerino, il lancio dei primi singoli con migliaia e migliaia di visualizzazioni ed il progetto musicale dei due fratelli ha preso il via, con alcune canzoni già pronte in cui entrambe le loro voci raccontano emozioni e sentimenti in cui l’ascoltatore può riconoscersi. Le canzoni usciranno tutte, grazie al lavoro di Aiza, Emiliano Micarelli. Dopo l’uscita del primo singolo Nirvana sono altri tre i brani composti insieme da Aiza e Mati, che usciranno proprio per volontà di Emiliano che desidera mantenere l’impegno preso con suo fratello anche affrontando il percorso musicale che avevano delineato insieme dopo la sua scomparsa.

Racconta il giovane: «La determinazione è cresciuta del 100 per cento, perché adesso arrivare a realizzare i nostri sogni sarà qualcosa di indescrivibile. Cercherò di fare il meglio possibile sia con la musica che con le varie scelte che si presenteranno, dietro ho un team che mi sostiene e che crede nel progetto, allo stesso modo di quando c’era anche Samuele. È chiaro che non è la stessa cosa di prima, è tutto cambiato ma inseguire quegli obiettivi che avevamo resterà comunque al primo posto».

La canzone racconta la fine di una relazione, le sensazioni forti che l’abbandono lascia dietro di sé, il fatto che bisogna fare i conti con un dolore che non si lenisce, soltanto con un bicchiere di più o con le sigarette. «Come si può capire – prosegue Emiliano – è stata una relazione finita, quindi una cosa che succede a qualunque ragazzo o ragazza. Il fatto di descrivere quello che si prova nel post relazione è molto soggettivo, ma allo stesso tempo ci si potrebbe riconoscere l’ascoltatore. L’obiettivo è proprio questo, creare ricordi e immagini negli occhi di chi ascolta il pezzo».

La canzone scritta dai due fratelli e prodotta da OkGiorgio per l’etichetta “Tutto molto bene grazie Ada Music Italy”, si può ascoltare online sulle principali playlist e racconto lo sfogo scritto da un ragazzo per la fine di una relazione, un tentativo di allontanarsi dalla sofferenza del ricordo. Il tempo non ha sbiadito il dolore, l’alcol e le sigarette danno un sollievo illusorio con un arrangiamento indie pop del produttore che crea un sottofondo, dove il ritmo è dato dalle pulsazioni delle parole e delle chitarre acustiche scandite dai due fratelli Micarelli. Si incalzano il racconto di una notte difficile dove ricordi del percorso di una strada a due, lasciano spazio alla consapevolezza di essere rimasto solo, come esprime il ritornello: «quando dicevi che siamo aeroplani di carta, che non è colpa nostra se non restiamo in aria». Il testo è un succedersi di considerazioni intime, di immagini, delle sensazioni tipiche che si provano quando finisce un amore, il cui ricordo però fa male perché la forza di quello che si è vissuto e ancora viva dentro di sé. Da poco più di due anni i due fratelli di Camerino si erano attivati sulla scena musicale, con la loro esuberanza, la loro passione per la musica, la loro chitarra acustica. È già uscito il brano Nirvana i due avevano esordito con il brano “Sempre lunedì”, che aveva fatto registrare oltre due milioni di contatti nello streaming. Con i loro racconti dell’anima a sfondo Indie pop, le canzoni di Aiza e Mati continuano a far vivere il loro sogno.