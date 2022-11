CIVITANOVA - L'incontro organizzato da Dipende da noi venerdì 4 novembre alle 18 nel bar della pista ciclabile

Si chiama “Verde Eldorado” il libro dello scrittore argentino Adrian Bravi, pubblicato dalla casa editrice Nutrimenti. Narra di una storia di violenza e di accoglienza, di disprezzo e di solidarietà, di conquista coloniale e di rinnovamento della vita. Il movimento “Dipende da Noi” organizza per venerdì 4 novembre alle 18, nella sala incontri del bar della pista ciclabile “Cinciallegra” a Civitanova, la presentazione del libro.

Introdurranno l’incontro Stefania Minciullo e l’autore del libro. «Sarà un’occasione – scrivono gli organizzatori – per entrare nel mondo di questo testo e per discutere della possibilità di adottare ogni giorno un’etica del riconoscimento dell’altro, cioè di chiunque, per qualsiasi ragione, è diverso e dunque rischia di essere giudicato o perseguitato. Cultura e democrazia crescono insieme. L’incontro con Adrian Bravi consentirà sia l’approfondimento di quest’opera letteraria, sia la condivisione di un momento di formazione civile. Tutte le persone interessate sono invitate».